Они сообщили, что продолжается служебное расследование.

В 115 отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины отреагировали на заявление о том, что они отвечают за крах обороны в районе населенного пункта Очеретино в Донецкой области.

"Недавно Роман Погорелый, основатель интернет ресурса DeepState, сообщил в телеграм-канале, что 115-я ОМБр является ответственной за крах обороны в районе населенного пункта Очеретино. Обвинения со стороны Романа Погорелого являются ложными", - говорится на странице бригады.

Военные сообщают, что бригада заняла полосу обороны перед населенными пунктами от Очеретино до Керамик. Оккупанты ежедневно наносили по их позициям от 20-30 ударов КАБами, осуществляли 60-90 артобстрелов, били "Градами", минометами, большим количеством FPV-дронов, а также сбрасывали химические вещества. В результате определенное количество позиций отделений вместе с личным составом было уничтожено.

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"Тем не менее, все бойцы 115-й бригады ВСУ, которые были на позициях, не убегали, вели бои с силой противника, которая превышала наши силы в 10-15 раз, защищая каждый метр украинской земли, тем самым они предоставили возможность, удерживая врага, закрепиться бригаде на более выгодных позициях, на подступах к окрестностям населенного пункта Очеретино, защитить населенный пункт и дать возможность вступить в бой другой свежей бригаде, которая заменила 115-ю ОМБр для дальнейшей защиты населенного пункта Очеретино", - подчеркивается в заявлении.

Бойцы ежедневно наносили захватчикам огромные потери, однако они продолжали штрумы, изменив тактику. "Если раньше он (враг, - УНИАН) применял штурмовые группы до 5 военнослужащих, то на нашем направлении в одной штурмовой группе использовал до 15 военнослужащих, а такие группы шли по двум или трем направлениям", - объясняют они.

В ходе наступления на Очеретинском направлении россияне провели ротацию трех бригад. В 115 бригаде отмечают, что это указывает на количество брошенных на прорыв оккупантов и их потерь.

"Во время наступления противник постоянно вводил свежие силы, которые уничтожались преимущественно небольшим количеством украинских бойцов. Еще раз хотим обратить внимание на то, что 115-я бригада передала полосу ответственности в районе окрестностей населенных пунктов Очеретино и Керамик другой бригаде. Тогда эти населенные пункты были под контролем ВСУ. Также утверждаем, что ни одно штатное подразделение 115-й бригады ВСУ позиций не оставляло и не убегало, как это подают российские СМИ, а героически держало оборону", - подчеркнули они.

Бои за Очеретино: что известно

24 апреля DeepState сообщил, что за крах обороны на целом участке фронта ответственное руководство 115 отдельной механизированной бригады. Аналитики заявили, что оно допустило значительные потери погибшими, ранеными и пропавшими без вести.

Forbes писал, что 115 бригада должна была занять позиции 47-й механизированной бригады, отступившей на Авдеевском направлении, однако российские операторы БПЛА "не нашли никого" в траншеях.

Сегодня в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что оккупационные войска прорвались и закрепились в поселке.

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