Йога - это не только об ощущении покоя и тренировке концентрации. Она открывает для человека гораздо больше.

Йога - древняя практика, а скорее даже "философия тела и ума", которую изучают люди более 5 000 лет. Занятия йогой помогают увеличить гибкость мышц тела, помочь сконцентрироваться. Неудивительно, что на протяжении веков ее популярность лишь растет, пишет Independent.

В то же время мастера-йоги, популярные частные преподаватели этой практики отмечают: упомянутые преимущества - не все, что могут подарить вам ежедневные занятия йогой. Шарлотта Тауненд, основательница студии Wylder, утверждает, что йога учит наше тело поддерживать баланс, осознавать "настоящность" момента:

"Балансирующие позы в йоге приводят к укреплению мелких мышц в суставах, тем самым уменьшая вероятность травм. Инверсии (позы, где сердце находится выше тела, например, стойка на плечах, ноги на стене, собака вниз) также обладают замечательными преимуществами для тела. Они не только успокаивают нервную систему, но и улучшают лимфодренаж, улучшают кровообращение и увеличивают приток крови к коже лица". Видео дня

В то же время основательница Soul Sanctuary Кэт Меффан говорит, хотя люди больше склонны классифицировать йогу как физическую активность, эта практика умеет заряжать тело человека энергией, успокаивать нервную систему, по-настоящему трансформировать изнутри. "Йога учит нас замедляться и создавать пространство в нашей напряжённой жизни", - утверждает она.

Дисциплина также может помочь уменьшить тревожность за счет выполнения специальных упражнений на дыхание, заявляет тренер. По ее словам, йога делает ее более открытой к миру, избавляет от чувства осуждения и стыда.

Полезна ли йога для похудения и чем она отличается от пилатеса?

Насыщенные занятия йогой могут помочь сжигать калории, одновременно тонизируя и увеличивая мышечную массу, утверждают мастера йоги. В то же время некоторые люди не видят разницы между пилатесом и йогой, утверждая, что в обоих вариантах - это комплекс упражнений с низким уровнем нагрузки. Однако наставники йоги с этим не согласны. По их словам, йога - это древняя целостная дисциплина, которая поощряет "слияние" ума, тела и духа. В то же время пилатес был разработан немецко-американским гимнастом в середине 19-го века для развития силы мышц и мышечного баланса. Единственное сходство между ними заключается в том, что эти техники учат вас правильно дышать и помогают бороться со стрессом и тревогой, развивают гибкость, соглашаются тренеры.

Как начать заниматься йогой

По словам Тауненд, йога - дисциплина для всех. Не нужно обладать развитой гибкостью тела или какими-то другими физическими характеристиками, чтобы начать заниматься. "Для начала я рекомендую заниматься по часу один-два раза в неделю в дополнение к другим формам движения", - советует учитель.

Тауненд считает, что очные занятия являются более полезными, поскольку преподаватели могут помочь с выравниванием и предложить модификации, но YouTube также является отличным вариантом, чтобы начать занятия йогой.

"Начните с основ и медленно наращивайте практику. С последовательностью и терпением тело начнет открываться и с легкостью принимать новые позы и переходы", - говорит она.

По словам тренера, все, что вам нужно для йоги - это удобный ковер, поролоновые валики для дополнительной поддержки в более сложных позах и мешочки с песком для увеличения веса и сопротивления при растяжке. Два последних инвентаря понадобятся, если вы пойдете на продвинутые уровни йоги. Для новичков хватит лишь коврика и удобной спортивной одежды.

Сколько делать шагов в день - что говорит физиолог

Люди привыкли к мысли, что в течение дня надо делать хотя бы 10 000 шагов для поддержания физической активности. Однако физиолог Хизер Милтон опровергла это утверждение. По ее словам, важно в день выполнять 30-минутную умеренную активность. То есть, речь идет о прогулке быстрым шагом. Норма в 10 тысяч шагов - очень обобщенная, ведь у каждого человека разный темп движения. По словам Милтон, не следует концентрироваться на цифрах - важно быть подвижными.

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