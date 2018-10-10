Украинские танки и БТР успешно прошли испытания и приняты на вооружение армии Таиланда

Об этом шла речь во время встречи секретаря СНБО Александра Турчинова с тайскими высокими должностными лицами.

Украинские танки и БТР успешно прошли все испытания в Таиланде и взяты на вооружение тайской армии.

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Как сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом шла речь во время переговоров секретаря СНБО Александра Турчинова с тайскими высокими должностными лицами, которые состоялись в рамках посещения экспозиции на выставке «Оружие и безопасность» и в авиакосмическом салоне «Авиасвит ХХI».

В частности, во время переговоров с заместителем командующего ВМС Таиланда адмиралом Сангкорном Понгсири были обсуждены вопросы расширения двустороннего военно-технического сотрудничества.

В СНБО отметили, что тайские военные выразили заинтересованность новыми украинскими БТР-4МB1, которые, по их словам, «могут стать основными боевыми машинами морской пехоты Королевства». «По информации тайских чиновников, приобретенная в Украине военная техника и оружие, в частности, танки и БТР, успешно прошли все испытания и приняты на вооружение армии», - говорится в сообщении.