Сейчас обе стороны пытаются занять "наиболее выгодную позицию" перед потенциальными переговорами, пишет The Economist.

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что не видит способа для Украины выиграть войну только на поле боя. Даже если бы она смогла оттеснить российские войска к границам 1991 года – а это все более отдаленная перспектива – это не закончило бы войну.

С представителем украинской разведки пообщалось издание The Economist. По его словам, такие войны могут закончиться только договорами. Сейчас обе стороны пытаются занять "наиболее выгодную позицию" перед потенциальными переговорами. Но содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года, считает он.

"К тому времени Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами". Российские военные производственные мощности расширились, но достигнут плато в начале 2026 года, из-за недостатка материалов и инженеров, считает он. Обе стороны могут в конце концов столкнуться с нехваткой оружия. Но если ничего не изменится в других аспектах, Украина "закончится" первой", – говорится в материале.

Видео дня

По мнению Скибицкого, самым неопределенным фактором войны является Европа. Если соседи Украины не найдут способа дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Украине, они тоже в конце концов окажутся под прицелом России.

Храбрость и самопожертвование Украины дали Европе многолетнюю фору, устранив непосредственную угрозу со стороны некогда страшных воздушно-десантных войск и морской пехоты России как минимум на десятилетие, говорит Скибицкий. Сейчас вопрос заключается в том, отблагодарит ли Европа за это, оставив Украину в игре.

"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но результат войны [...] зависит не только от нас", – подчеркнул представитель ГУР.

Война в Украине и переговоры: последние новости

Недавно глава Пентагона Ллойд Остин допустил вероятность переговоров между Россией и Украиной. По словам главы американского оборонного ведомства, задача партнеров – сделать так, чтобы на тот момент Украина была в как можно более сильной позиции.

Стоит заметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия не желает вести переговоры о завершении войны, потому что неизменно хочет уничтожить наше государство.

Вас также могут заинтересовать новости: