Коты – это независимые души, которые отказываются меняться в угоду человеку, и именно за это мы их любим.

Люди всегда интересовались, что происходит в головах их домашних любимцев. И если по поведению собаки очень легко понять, любит ли она вас, с котами ситуация немножко иная.

О пушистиках National Geographic поговорило с экспертом по кошачьему поведению Джоном Брэдшоу. По его словам, коты, вероятно, думают о нас как о больших котах, которые не умеют быть котами.

Брэдшоу говорит, что коты редко меняют свое поведение, когда взаимодействуют с людьми. Тогда как собаки в присутствии человека сразу переключаются в режим "человек", коты демонстрируют те же самые социальные сигналы, что и в общении с другими котами.

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"Они, очевидно, знают, что мы больше их, но, похоже, не слишком изменили свое социальное поведение. Задирают хвосты вверх, трутся о наши ноги, сидят рядом и ухаживают за нами – это именно то, что коты делают друг с другом", – объясняет Брэдшоу.

Другими словами, коты – это независимые души, которые отказываются меняться в угоду человеку. И именно за это мы их любим! Но что же они действительно думают о нас – своих хозяевах? С этим вопросом попытался разобраться портал Сattitude Daily.

"Тебе повезло, что мы решили украсить твою жизнь своим присутствием".

В отличие от собак, люди не одомашнивали котов. На самом деле, скорее всего, все было наоборот. На пути своего развития человек начал заниматься сельским хозяйством для получения пищи. Вместе с овощами и зерновыми появились и вредители, которые создали проблему для нас, но стали легкой добычей для местных котов.

Эти первые кошачьи быстро поняли, что люди готовы давать им еду и убежище в обмен на их услуги по истреблению грызунов. С тех пор коты взяли верх, зная, что мы нуждаемся в них гораздо больше, чем они в нас.

"Мы мяукаем, чтобы манипулировать вами".

В интервью для National Geographic Джон Брэдшоу рассказал о социальном интеллекте котов и их способности манипулировать своими хозяевами. Например, коты очень громко "разговаривают" с людьми, но для общения между собой используют преимущественно язык тела. Это свидетельствует о том, что они адаптировали свое поведение для того, чтобы получить от нас то, чего хотят. У них даже есть разные мяуканья, которые означают разные вещи, например, "Я хочу внимания" и "Накорми меня сейчас!".

"Мы слышим, как вы нас зовете, но нам все равно".

В японском исследовании, к которому привлекли 20 котов, исследователи поставили каждому животному по три записи людей, которые называли их имена – двух незнакомцев и их хозяев. Хотя коты постоянно демонстрировали движения ушами и головой, означавшие узнавание голоса хозяев, ни один из них не начал мяукать и не приблизился к динамику. Коты были одинаково незаинтересованы в том, чтобы видеть своих хозяев, как и в том, чтобы видеть незнакомцев.

"Мы просто не очень тебя любим".

Известный эксперимент "Странная ситуация" помог доказать, что и дети, и собаки имеют мощную связь со своими опекунами. Они демонстрируют явные признаки радости, когда их родители (или хозяева в случае с животными) возвращаются после того, как оставили их в незнакомом помещении. Однако, когда тот же эксперимент был модифицирован для кошек, только треть из них продемонстрировала четкие признаки надежной привязанности к своим хозяевам.

Однако эти результаты не обязательно означают, что наши коты нас не любят. Скорее, их можно рассматривать как доказательство того, что пушистики гораздо более независимы и уверены в себе, чем собаки или даже маленькие дети.

Стало известно, почему коты любят "охотиться" на лазерные указки

Наверное, каждый, у кого есть кот, хотя бы раз играл с любимцем с помощью лазерной указки. Пушистики очень любят это развлечение.

Секрет в том, что даже несмотря на удобное место для сна и периодические ласки, коты остаются хищниками, и их инстинкты никуда не исчезают. Точка от лазерной указки не воспринимается ими как "мышь", которую нужно поймать. Но им все равно интересно играть в эту игру.

Но есть важный момент: никогда не наводите лазерную указку на глаза ваших домашних любимцев. Это может повредить их зрению.

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