Археологи ссылаются на это событие, чтобы объяснить нехватку памятников в прибрежной зоне восточного Средиземноморья периода раннего керамического неолита.

Археологические раскопки в затопленной неолитической деревне у северного побережья Израиля показали, как сообщество успешно адаптировалось к экстремальным региональным условиям засухи более восьми тысяч лет назад.

Участок "Хабоним Север" у побережья Кармель, впервые раскопанный только в 2020 году, представляет собой древнюю деревню, которая сейчас погружена под 3 метра воды и морского дна. Согласно недавней статье, опубликованной командой под руководством Хайфского университета, раскопки предоставили "доказательства преемственности жизненных и экономических стратегий", а также "устойчивости прибрежных сообществ перед лицом значительной климатической неопределенности".

"8200 лет назад произошло изменение климата, стало холоднее и суше. Эти ранние керамические памятники эпохи неолита стали очень редки после этого события", - говорит профессор Ассаф Ясур-Ландау, директор Института морских исследований имени Леона Реканати при Хайфском университете, в разговоре с The Times of Israel.

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Исследование "Непрерывность и изменение климата: неолитическое прибрежное поселение Северный Хабоним, Израиль" было опубликовано в марте в рецензируемом журнале издательства Cambridge University Press "Antiquity" и включает в себя результаты сотрудничества между Хайфским университетом, Калифорнийским университетом в Сан-Диего и Университетом Бар-Илан.

Это всемирное снижение температуры произошло около 6200 г. до н. э. и, как полагают, длилось 200–400 лет. Известное как "климатическое событие 8,2 тыс. лет", оно, как предполагается, вызвало экологические проблемы во всем мире, включая засуху в Леванте.

Археологи ссылаются на это событие, чтобы объяснить нехватку памятников в прибрежной зоне восточного Средиземноморья периода раннего керамического неолита (6400-5500 гг. до н. э.), когда люди уже одомашнили некоторые сельскохозяйственные культуры и животных и разрабатывали технологию гончарного дела. Напротив, стоянки докерамического периода, раннего неолита, до климатического события 8,2 тыс. лет, более многочисленны.

Ясур-Ландау, руководивший подводными раскопками на территории Хабоним Север, объясняет, что деревня представляет собой "редкий пример", который "вероятно начался сразу после этого [климатического] кризиса. Мы начинаем понимать, что люди действительно могут справиться с меняющимся климатом, особенно в районах вдоль побережья, где у них есть доступ к пресной воде и морским ресурсам".

Археологи обнаружили множество образцов керамических черепков, некоторые из которых были неместными, что указывает на то, что торговые сети уже существовали. Они также обнаружили органические вещества, хорошо сохранившиеся благодаря океаническим условиям, что указывает на использование и потребление как домашних, так и диких культур и животных.

Команда также обнаружила несколько камней с вырезанными в них отверстиями, которые, вероятно, использовались для утяжеления рыболовных сетей, и другие виды каменных инструментов, в том числе большую каменную чашу, оставленную на месте под водой и, вероятно, используемую для измельчения зерна. Были обнаружены как минимум два каменных сооружения, а также несколько каменных стен.

Новые результаты показывают, что "общества раннего неолита были жизнестойкими и устойчивыми, обеспечивая основу для последующих социальных и экономических изменений, которые привели к развитию урбанизма", - отмечают авторы.

"Это была очень нестабильная среда", - говорит Ясур-Ландау. "Эти условия могли время от времени вызывать неурожаи. Изменение уровня моря также привело к повышению солености прибрежных колодцев, поэтому пришлось рыть новые колодцы. Я думаю, условия также повлияли на болота и на то, где они были созданы. Там живут деревни, они выращивают зерновые культуры, ячмень, чечевицу, овощи, а также есть такие животные, как овцы и козы".

На этот раз в развитии человечества, подчеркнул Ясур-Ландау, был период "адаптации к новой реальности" с первым использованием керамики, иконографии с человеческими формами, небольшими фигурками и другими культурными и материальными изменениями.

"Мы также нашли доказательства того, что у них также были символы власти", - сказал он. "Мы нашли каменную голову булавы, которая является церемониальным оружием. Он не используется для охоты, это оружие и, вероятно, демонстрирует статус воина или местного лидера".

Другие аспекты социального развития, такие как использование кремневых орудий, которые в изобилии были найдены на Северном Хабониме, и выращивание зерна, остались практически такими же, как и в предыдущие периоды.

Новости археологии - детали

Археологи нашли уникальный ящик с оружием на затонувшем корабле XV века у берегов Швеции, что пролило больше света на эволюцию морской войны в средневековой Европе.

Они оценили останки датского флагмана "Грибсхунден", или "Гриффин", который загорелся во время плавания в Кальмар в 1495 году и затонул в архипелаге Блекинге с сотней немецких наемников на борту.

Хотя подводный анализ корабля проводится с 2013 года, большая часть вооружения, связанного с его солдатами, ускользнула от детального изучения.

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