Таким образом, Анкара отклонила просьбу Вашингтона пойти на такой шаг.

Власти Турции отказались передавать закупленные у РФ зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф" Украине.

Об этом заявил министр обороны страны Яшар Гюлер в интервью CNN Turk. Таким образом, Анкара отклонила просьбу Вашингтона пойти на такой шаг.

"Для нас не может быть и речи об экспорте нашей системы С-400 в какую-либо страну", - сказал турецкий министр.

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Передача Украине ЗРК С-400

Информация о том, что США обсуждали с турецкими властями возможность передачи Украине российских С-400, появилась еще в марте 2022 года. Агентство Reuters тогда сообщало, что переговоры велись неофициально. По мнению турецких аналитиков, Анкара назвала идею неудачной.

Новый толчок к обсуждению темы стало заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в конце января этого года. Она утверждала, что Вашингтон согласится на возвращение Турции в программу поставки истребителей F-35 при условии отказа от российских ЗРК С-400.

Тогда аналитики отметили, что, вероятно, отказ от С-400 будет означать передачу их Украине. Однако, проблема здесь не столько в плоскости турецко-американских отношений, сколько в турецко-российских. "Отказ от закупленного у РФ оружия станет ударом по российско-турецким отношениям и подорвет имидж Турции, как надежного партнера", - писало издание Defense Express

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