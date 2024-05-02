Органы местного самоуправления должны готовить списки резервистов и даже помогать проводить подготовку военнообязанных.

Органы местного самоуправления - городские и поселковые советы, теперь будут обязаны участвовать в мобилизационных мероприятиях. Все из-за нового закона о мобилизации, который вступает в действие с 18 мая. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск, военный ВСУ Иван Тимочко.

"Если раньше вопрос к органам местного самоуправления был прописан в законе примерно так: "имеют право", "могут", то сейчас - обязаны", - объясняет он.

По его словам, органы местного самоуправления должны готовить списки резервистов и даже помогать проводить подготовку военнообязанных.

"Органы местного самоуправления, согласно этому закону, будут обязаны информировать местное население о мобилизации, обязаны будут оказывать помощь посильную, подготовку и составление списков резервистов. Или мужчин в возрасте от 18 до 24 лет для того, чтобы проходили базовую военную подготовку", - рассказал Тимочко.

Мобилизация в Украине - детали

Начальник Службы связей с общественностью Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин объяснил, кому и в какие сроки нужно уточнять свои учетные данные.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, нужно ли сейчас уточнять свои учетные данные, если после вступления в силу закона о мобилизации это все равно нужно будет сделать в течение 60 дней.

"Если гражданин хочет уточнить свои военно-учетные данные именно, скажем так, по закону, он может это сделать после вступления в силу закона. Но. Никто не запрещает обратиться сейчас", - отметил Истомин.

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