Народный праздник 3 мая известен под названиями Мавра рассадница, Мавра молочница, Федор Власяничник.

Православная церковь Украины 3 мая по новому стилю чтит память мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия Киево-Печерского и чудотворца Петра Аргоского. По старому стилю в праздник сегодня чтят память константинопольского святого Феодора Трихина.

В народный праздник 3 мая наши предки занимались посевами, пересаживали рассаду и сеяли цветы. По примете, любые посаженные растения дадут в будущем богатый урожай. Во время посадки люди для лучшей урожайности добавляли в грядки крошки освященной пасхи или скорлупу пасхальных яиц, а также поливали участок святой водой.

В этот народный праздник не только сеяли овощи, но также собирали дикие целебные растения - мать-и-мачеху, полынь, полевую ромашку, материнку. На огороде срывали раннюю зелень. Владельцы скота выгоняли животных на выпас - верили, что первая майская трава особенно полезна для пищеварения.

Видео дня

Собранные в этот день травы украинцы использовали не только для лечения, но также в кулинарии. Из съедобных листьев черемши и медуницы делали салаты, а из крапивы или щавеля готовили зеленый борщ. Это блюдо варили в течение всего мая, поскольку для красного борща капуста уже заканчивалась, а новая ещё не выросла.

Праздник 5 мая считается подходящим для поминания памяти умерших. Можно посетить могилы родных или поставить свечу за упокой в церкви.

В этом году Пасха отмечается 5 мая, а сегодня наступает Страстная пятница 2024. Это самый скорбный день в христианском календаре, в который верующие вспоминают мученическую смерть Иисуса на кресте. В эту дату в церквях проходит богослужение, а верующие соблюдают особо строгий пост. Страстная пятница имеет много запретов - нельзя работать по дому, шуметь и веселиться, а также печь и есть пасхи.

3 мая - знак Зодиака

Рожденный 3 мая человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня умные, всесторонне развитые, обладают креативным мышлением и большим запасом знаний. Однако в быту они часто проявляют лень и невнимательность. В общении это очень приятные и интересные собеседники. В людях они ценят честность и смелость.

Что нельзя делать 3 мая

Супругам сегодня нельзя ссориться, иначе весь год пройдет в конфликтах.

Тревожить рыбу и заниматься рыбалкой сегодня - большой грех, поскольку у рыб начинается период метания икры.

Неудачный день для ремонта и строительства.

Не стоит заниматься рукоделием, громко веселиться, работать по дому и нарушать пост в Страстную пятницу.

Приметы погоды 3 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

На елке появилось много молодых шишек - к хорошему урожаю зерновых культур.

Если раздался сильный и гулкий гром, то летом уродятся овощи.

Соловьи и ласточки прилетели - больше морозов не будет.

Если день холодный и ветренный, то на пасеках будет мало меда в этом году.

На какие культуры сели пчелы, те позднее уродятся.

Утром много росы - к жаре.

Пошел дождь - в течение трех дней на огороде ничего нельзя сеять, иначе летом будет много сорняков.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: