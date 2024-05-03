Сегодня отмечается Великая пятница Страстной недели и Международный день солнца.

3 мая праздник - Международный день солнца, Международный день хватания за грудь, День работающих матерей, Всемирный день свободы печати, Международный день белого вина "Совиньон Блан", Международный день тубы. 3 мая - 123-й день года (124-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 242 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

3 мая праздники отмечаются по всей Земле - люди встречают те или иные торжества. Предлагаем узнать о некоторых из них:

День паранормальных явлений, День кексов с малиной, День медитации в саду, День шоколадного заварного крема, День анонимного автора, День разноцветной обуви, День космоса, День штата Монтана - США.

Праздник Третьего мая, Праздник конституции - Польша.

День конституции - Япония.

День секретаря - Австралия.

Что касается того, какой праздник сегодня в Украине, то жители нашей страны могут отметить Международный день солнца. Это значит, что стоит выйти на улицу и порадоваться весеннему теплу.

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Памятные события в истории 3 мая

1494 - испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.

1841 - Новая Зеландия объявлена британской колонией.

1815 - образовано Царство Польское.

1904 - американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.

1922 - на острове Принца Эдуарда (Канада) женщинам предоставлено право голоса.

1937 - роман Маргарет Митчелл "Унесённые ветром" получает Пулитцеровскую премию.

1943 - в Великобритании для всех женщин в возрасте от 18 до 45 лет установлена трудовая повинность на неполный рабочий день.

1947 - в Японии введена новая конституция, одобренная парламентом, императором и народом, высказавшим своё мнение на референдуме (впервые женщины имеют равное право голоса).

1966 - лондонская газета "Таймс" начала выходить в новом формате с новостями на первой странице.

1997 - Майкл Джексон занял первое место в британском хит-параде с песней "Blood on the Dancefloor".

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие 3 мая встречают сразу 5 праздников - Великая пятница (Страстная пятница), мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия Печерского, иконы Божьей Матери Успение Киево-Печерская, иконы Божьей Матери Киево-Печерская. Те христиане, которые не перешли на новый календарь, отмечают Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Фeoдopa Тpиxины.

Запреты и приметы на сегодня - что нельзя делать 3 мая

Народные приметы говорят, что 3 мая можно сажать на рассаду тыквы, огурцы и фасоль. Также не лишним будет помянуть умерших - дата подходит для таких ритуалов. Если вы хотите привлечь благополучие в свою жизнь, то можете застелить вечером стол белой скатертью, поставить ужин, зажечь 2 свечи и всей семьей помолиться.

Погодные приметы на сегодня:

много шишек на ели - будет хороший урожай пшеницы;

первый гром гремит сильно и гулко - дары с поля окажутся щедрыми;

дождливый и холодный день - меда много не ждите.

Категорически нельзя 3 мая ловить рыбу - ни один рыбак не ходит за уловом, это считается большим грехом. На Страстную пятницу не стоит работать, физически тяжело трудиться, а также ссориться, сплетничать, завидовать и отказывать людям в помощи.

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