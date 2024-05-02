У представителей одной породы есть ген, из-за которого животные не могут понять, что они насытились, поделились эксперты.

Некоторые породы собак не знают, когда они сыты, поэтому, чтобы эти животные оставались здоровыми, нужно следить, чтобы они не воровали еду, тщательно контролировать размер их порций, а также следить за тем, сколько они весят.

Лабрадоры-ретриверы - это "бесстыжие воры еды", пишет The Scotsman, ссылаясь на данные Американского кинологического клуба. По сведениям экспертов, эта порода входит в топ-3 породы, которые склонны к лишнему весу.

Отмечается, что псы этой породы могут есть, пока не заболеют. Кинологи добавили, что у этих собак есть ген, который не позволяет мозгу регистрировать, что они сыты, поэтому животные могут снова быть голодны, даже если совсем недавно ели.

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В топе также оказались бигли. Эту породу вывели для того, чтобы она благодаря своему замечательному обонянию выслеживала для охотников различных животных. Сейчас свой нюховой талант представители этой породы используют для того, чтобы найти кусочки пищи, в частности, и в мусорке.

Таксы также были выведены для того, чтобы искать добычу как на земле, так и под ней, и она тоже может иметь проблемы с весом. Собаки этой породы могут выпрашивать еду. Их нужно нагружать физически, чтобы они оставались стройными и здоровыми.

Какая порода собак сильная и любящая

Кинологи сообщали, что ротвейлеры, которые были хорошо обучены, могут быть преданными и нежными домашними любимцами. Эксперты подчеркнули, что эти псы неоправданно имеют репутацию агрессоров.

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