Всеми блогерами и адвокатами, которые учат уклоняться от мобилизации, должны заняться спецслужбы, так как они опасны для страны. Такое мнение в эфире "Темы с Мосейчук" высказал замкомандира 3 ОШБр Максим Жорин.
"Играться с этими блогерами нельзя. Привлекать к ответственности их надо. (...) Я бы приказал спецслужбам работать по ним всем, если бы у меня была такая возможность. Чтобы перестали все эти видео выкладывать: советы, как разговаривать с ТЦК, как убегать с ВВК, как переходить границу. Всё это может иметь последствия, которые коснутся всех нас", - отметил Жорин.
Военный уверен, что у украинцев должны быть приоритеты, и прежде всего - обрести свое будущее.
"Это очень опасная игра. Я считаю, что их должны привлекать к ответственности. Из-за их работы - кто-то ради "лайков", кто-то за деньги - мы все можем потерять будущее", - добавил он.
Мобилизация в Украине - детали
Городские и сельские советы будут обязаны участвовать в мобилизации с 18 мая. Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
По его словам, раньше вопрос для органов местного самоуправления был прописан в законе примерно так: "имеют право", "могут". Но после вступления в силу закона про мобилизацию, местные советы будут "обязаны" способствовать мобилизации.
Кроме того, органы местного самоуправления должны будут помогать проводить базовую военную подготовку мужчин от 18 до 24 лет.