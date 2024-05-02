Военный уверен, что у украинцев должны быть приоритеты, и прежде всего - обрести свое будущее.

Всеми блогерами и адвокатами, которые учат уклоняться от мобилизации, должны заняться спецслужбы, так как они опасны для страны. Такое мнение в эфире "Темы с Мосейчук" высказал замкомандира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Играться с этими блогерами нельзя. Привлекать к ответственности их надо. (...) Я бы приказал спецслужбам работать по ним всем, если бы у меня была такая возможность. Чтобы перестали все эти видео выкладывать: советы, как разговаривать с ТЦК, как убегать с ВВК, как переходить границу. Всё это может иметь последствия, которые коснутся всех нас", - отметил Жорин.

Военный уверен, что у украинцев должны быть приоритеты, и прежде всего - обрести свое будущее.

"Это очень опасная игра. Я считаю, что их должны привлекать к ответственности. Из-за их работы - кто-то ради "лайков", кто-то за деньги - мы все можем потерять будущее", - добавил он.

Мобилизация в Украине - детали

Городские и сельские советы будут обязаны участвовать в мобилизации с 18 мая. Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, раньше вопрос для органов местного самоуправления был прописан в законе примерно так: "имеют право", "могут". Но после вступления в силу закона про мобилизацию, местные советы будут "обязаны" способствовать мобилизации.

Кроме того, органы местного самоуправления должны будут помогать проводить базовую военную подготовку мужчин от 18 до 24 лет.

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