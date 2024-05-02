Два человека были ранены - их доставили в больницу.

Вечером в четверг, 2 мая 2024 года, российские оккупанты обстреляли село Мемрик Донецкой области. В результате атаки погибли два человека, в том числе – 12-летний ребенок.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он отметил, что враг бил из "Градов". По предварительной информации, повреждены семь частных домов.

"Два человека погибли и два ранены в результате обстрела Мемрика Новогродовской громады. Среди погибших – 12-летний ребенок. Двое раненых доставлены в больницу", – написал Филашкин.

Видео дня

Глава ОВА призвал жителей области, а особенно семьи с детьми, эвакуироваться и беречь себя.

Удары РФ по Украине: другие новости

Днем 2 мая российские захватчики ударили КАБами по Харьковской области. Удар был нанесен по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. Сообщалось о четырех пострадавших детях.

Впоследствии появилась информация о семи раненых в результате ударов по Дергачам, шестеро из них – дети. Отмечалось, что двое детей получили легкие ранения конечностей, четверо – средней тяжести. Всех госпитализировали. 75-летнему мужчине оказали помощь на месте.

Позже стало известно, что количество пострадавших детей увеличилось до восьми. У одного из мальчиков – острая реакция на стресс, у другого – легкие повреждения.

Вас также могут заинтересовать новости: