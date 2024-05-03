В публичном пространстве есть немало данных о том, сколько компонентов и каких именно западных фирм обнаруживают в российских ракетах, но нет информации о именно российских комплектующих.

Россия активно пытается заменить западную электронику, необходимую для изготовления вооружения, на собственную, в частности, об этом свидетельствует результат разборки систем навигации вражеских ракет. Однако на это почему-то до сих пор не обращают внимания.

Как пишет издание Defense Express, компоненты российского производства были обнаружены в блоках спутниковой навигации СН-99. Их нашли в крылатых ракетах типов "Калибр", Р-500 комплекса "Искандер-К", Х-59 и Х-101.

"Это не означало, что рашисты резко получили возможность вообще отказаться от использования контрабандной электроники для своих ракет, как раз наоборот – в тех же СН-99 было обнаружено и значительное количество компонентов западного производства. Однако это указывало и на то, что враг имеет явные успехи в замещении "внешних" поставок, готовясь к тому, что санкции Запада могли быть сильнее, чем оказалось по факту", – говорится в материале.

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Аналитики издания отмечают, что это свидетельствует о том, что сейчас работа российского ВПК идет одновременно по двум векторам – максимальная эксплуатация внешнего ресурса и наращивание собственных возможностей. И парадоксальным является тот факт, что эта тенденция пока не попала в поле зрения других комментаторов, ведь в публичном пространстве есть немало данных о том, сколько компонентов и каких именно западных фирм продолжают выявлять исследователи в ракетах и "Шахедах", которые РФ использует в войне против Украины.

"В свою очередь, есть довольно показательные цифры по российской официальной статистике производства за I квартал 2024 года, которые в своей публикации упоминает аналитик Jamestown Foundation Павел Лузин. Там в частности заявляется, что производство полупроводников и их элементов выросло до 14,14 млн единиц (по сравнению с 10,9 млн единиц в I квартале 2023 года). Но такой скачок по цифрам тот же Лузин объясняет исключительно ростом поставок в РФ в обход санкций", – акцентирует Defense Express.

Также издание обратило внимание на постепенный рост объема производства целлюлозы и нитрата аммония, которые необходимы для производства взрывчатки для тех же ракет или снарядов.

Изготовление оружия в России: последние новости

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский говорит, что у России есть возможности для изготовления ракет "Кинжал". Он отметил, что россияне работают в направлении импортозамещения и начали делать собственную электронику.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия уже производит больше оружия и боеприпасов, чем ей нужно на фронте. Соответственно, часть изготовленного вооружения накапливается на складах.

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