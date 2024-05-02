В США призвали Россию и Китай объявить, что искусственный интеллект не должен контролировать ядерное оружие.

Представитель Государственного департамента США по вопросам контроля над вооружениями Пол Дин призвал Китай и Россию отвечать заявлениям Америки и других стран о том, что только люди, а не искусственный интеллект, будут принимать решения по развертыванию ядерного оружия. По его словам, Вашингтон взял на себя "четкое и твердое обязательство" о полном контроле над ядерным оружием со стороны человека, также это сделали Франция и Великобритания, пишет Reuters.

"Мы приветствовали бы аналогичное заявление со стороны Китая и Российской Федерации. Мы считаем, что это чрезвычайно важная норма ответственного поведения, и мы считаем, что это то, что было бы очень желательным в контексте P5", - отметил он во время онлайн-брифинга, имея в виду пять постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Такое заявление Дина прозвучало тогда, когда администрация президента США Джо Байдена пытается провести более детальные обсуждения с Китаем относительно политики ядерного оружия и развития искусственного интеллекта. В свою очередь в министерстве обороны Китая не ответили на запрос о комментарии для Reuters.

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В издании напомнили, что вопрос развития искусственного интеллекта был рассмотрен во время переговоров между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Китая Ван И, которые состоялись в Пекине 26 апреля.

После чего Блинкен подчеркнул, что обе стороны договорились провести первые двусторонние переговоры по искусственному интеллекту в ближайшие недели. Также политик добавил, что страны обменяются своими мнениями о том, как следует управлять рисками и безопасностью, которые связаны с этой технологией.

Опасность ядерного оружия РФ

Как писал УНИАН, недавно РФ переместила тактическое ядерное оружие на территорию Беларуси, а именно ближе к странам НАТО. Таким образом российский диктатор Владимир Путин угрожает более широкой военной конфронтацией с Альянсом из-за поддержки Украины.

Также издание Financial Times рассказало о секретных документах, в которых говорится о том, что Путин отрепетировал ядерный удар на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой.

"Мы впервые видим, что подобные документы публикуются в открытом доступе. Они показывают, что оперативный порог применения ядерного оружия достаточно низкий, если желаемый результат не может быть достигнут обычными средствами", - отметил директор Российского Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев.

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