Им стоит быть очень осторожными.

Астрологи назвали два знака Зодиака, чье финансовое положение может серьезно пошатнуться. По мнению экспертов, они могут остаться без денег в самое ближайшее время.

Козерог

Козероги не контролируют свои расходы. Они могут в день зарплаты потратить все свои деньги, а потом буквально выживать. Однако, такая легкомысленная позиция в финансовых вопросах - не самая лучшая. Вам стоит быть более благоразумными, потому что впереди вас ждет непредвиденное обстоятельство, которое может потребовать от вас значительных инвестиций.

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Если у вас не будет возможности это сделать, то придется влазить в долги. Выбираться из них будет проблематично, потому что или придется во многом себя ущемлять, или искать новые источники дохода, чтобы погасить кредит.

Дева

Девы по своей натуре очень доверчивые. Они слепо верят людям, которые этого не заслуживают. Из-за такой своей черты они нередко попадают в неприятные ситуации. Так может произойти и в этот раз.

По словам астрологов, Девы могут попасться на удочку мошенников. Будьте очень осторожны с телефонными разговорами с незнакомцами, а также с любыми банковскими операциями. Не давайте деньги даже в долг.

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