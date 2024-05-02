Подоляк подчеркнул, что Европа "через долгие дискуссии, но придет к правильному решению".

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил о необходимости принятия "единого общеевропейского решения" по возвращению в Украину мужчин призывного возраста, которые находятся за рубежом.

"Совершенно точно необходимо общеевропейское решение. Мне нравится, что эта дискуссия сейчас идет в Европе, потому что это действительно выглядит несколько странно – страна истекает кровью, она воюет, а есть репутационно странная составляющая, когда очень много молодых людей, которые в первые месяцы войны успели уехать, мало того что не поддерживают свою страну, которая воюет эти два года... Такие дискуссии – это хорошо", – говорит он в интервью Delfi.

Подоляк отметил, что Европа "через долгие дискуссии, но придет к правильному решению". По его мнению, то, что мужчины призывного возраста, которые "ведут бездеятельный образ жизни, это манефестируют", ухудшает репутацию Украины.

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"По моему мнению, это решение будет принято. И это заставляет молодых людей сейчас задуматься, где они, что они и как они будут чувствовать себя уже завтра. Не бывает так в жизни, что кто-то платит максимальную цену, а кто-то наслаждается этим межвременьем, а потом приедет и будет говорить: "Мы тоже поддерживали Украину в момент тяжелого исторического испытания", – резюмировал Подоляк.

Что говорят о возвращении мужчин в Украину в Европе

Недавно части граждан Украины, которые находятся за границей, приостановили предоставление консульских услуг. Кроме того, украинское правительство приняло решение, согласно которому получить паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу военнообязанные мужчины 18-60 лет смогут только на территории Украины.

На этом фоне усилились дискуссии относительно пребывания украинцев призывного возраста в Европе. Советник отдела политики гражданства и миграции МВД Эстонии Аннели Викс сообщила, что у них нет плана принудительной репатриации на территорию Украины граждан Украины, которые законно проживают в стране и бежали из-за войны.

В то же время власти Литвы ранее поддержали идею возвращения на украинскую территорию мужчин призывного возраста.

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