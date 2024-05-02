Разработчик надеется, что со временем эту технологию можно будет подключить к искусственному интеллекту.

Украинские разработчики смогли улучшить дроны с помощью "умного" чипа. Он позволяет оператору отсрочить взрыв БПЛА на несколько часов, а то и дней.

"Одной из главных проблем БПЛА, которые базируются на коммерчески доступных дронах с видом от первого лица (FPV) или фотографических дронах, является то, что их взрывная нагрузка прикреплена к ним нестандартным образом. Для того, чтобы замкнуть цепь и вызвать взрыв, дрон должен разбиться", – объясняет издание Wired.

Однако украинские разработчики создали чип, который позволяет осуществлять дистанционную детонацию на значительном расстоянии. То есть оператор может посадить свой дрон и ждать часами, а то и днями, прежде чем он взорвется.

Видео дня

Разработчик Иван (имя изменено) надеется, что со временем эту технологию можно будет подключить к искусственному интеллекту – дрон будет взрываться только в том случае, если зафиксирует находящийся поблизости вражеский танк.

Роль дронов в войне

Как известно, западные медиа уже давно окрестили войну в Украине "войной дронов". Беспилотники применяются как нашими военными, так и врагом. Они используются для разведки, ударов по вражеской технике, личному составу, а также поражения важных объектов на территории страны-агрессора.

В частности, в ночь на 2 мая дроны атаковали несколько областей России. Об атаке отчитывались в Орловской и Курской областях РФ. Губернатор Орловской области сообщал о повреждении объектов энергетической инфраструктуры. Громко также было в Белгородской, Воронежской, Ростовской, Смоленской областях и в Краснодарском крае.

Россия же использует ударные дроны и для атак по гражданской инфраструктуре Украины. Едва ли не каждую ночь противник запускает иранские "шахеды" в направлении украинских населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: