Чтобы выжить, Киев должен активизировать мобилизацию и заставить Москву вести переговоры.

После нескольких месяцев задержки принятие Конгрессом законопроекта о помощи Украине на сумму почти 61 миллиард долларов стало жизненно важным спасательным кругом для Киева. Но сам по себе пакет помощи не решит более серьезные проблемы Украины в ее войне с Россией. Как пишет Foreign Affairs, прекращение войны на выгодных для Украины условиях потребует гораздо большего, чем просто новый поток вооружения.

"Если Украина хочет предотвратить победу России в долгосрочной перспективе, ей понадобится комплексная стратегия. Это означает обучение, оснащение и мобилизацию новых сил. Это значит убедить Кремль, что продолжение войны со временем станет для России все более рискованным. И это означает создание позиции достаточной силы, чтобы иметь возможность сформулировать на собственных условиях Украины параметры прочного мира", - пишет издание.

Отмечается, что ни одна из этих задач не будет простой, и ни одна из них не может быть решена в одночасье. Однако Украина и ее международные партнеры также не могут позволить себе тратить месяцы на формулирование пути вперед.

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Необходимость в свежих силах

Помимо немедленного предоставления боеприпасов, наибольшим эффектом от нового пакета помощи США является уверенность, которую он предлагает. Теперь у Украины будет достаточно ясности относительно военных ресурсов на следующие шесть месяцев, чтобы позволить себе более широкое стратегическое планирование.

И первостепенным является необходимость создания новых сил. Для этого Украине необходимо будет мобилизовать больше людей, улучшить систему обучения, чтобы сохранить качественное преимущество над российскими подразделениями, а также адекватно оснастить эти новые войска.

"Вопреки широко распространённым предположениям, в Украине нет недостатка в людях для мобилизации. Чего ей не хватает, так это эффективной системы набора и обучения, которая позволила бы привлечь в армию доступных людей, а также оборудования для их снабжения. Эти проблемы можно и нужно решить", - пишет издание.

Как отмечает Foreign Affairs, ввызов, стоящий перед Украиной и ее союзниками, становится очевидным. Главными приоритетами должны стать обеспечение не только того, чтобы летнее наступление России завершилось высокой ценой для Москвы, но и наличие вновь мобилизованных украинских войск для сдерживания дальнейших наступлений осенью — и, в идеале, создания стабильной линии фронта к началу 2025 года.

Однако достижение этой цели будет в значительной степени зависеть от того, насколько быстро Украина сможет мобилизовать и оснастить свои силы.

Привлечение Москвы к столу переговоров

Даже если Украина сможет свести на нет успехи России за счет быстрого обучения, оснащения и развертывания новых сил, эти шаги сами по себе не откроют путь к прекращению конфликта.

Как отмечает издание, Кремль заинтересован в переговорах, основанных на текущей динамике войны: он считает, что, как только переговоры начнутся, западные сторонники Украины согласятся практически на все, считая любое урегулирование, которого можно достичь, успешным, даже если оно не сможет защитить Украину в долгосрочной перспективе.

"Чтобы Москва могла по-настоящему вести переговоры, она должна столкнуться с ситуацией, в которой дальнейшее расширение конфликта будет представлять для нее неприемлемую угрозу. Только тогда Украина сможет добиться значимых уступок", - отмечает издание.

Во-первых, в интересах НАТО предоставить Украине возможность наносить ущерб или уничтожать престижные российские активы. Во-вторых, Россия не сможет финансировать войну бесконечно, и санкции должны углубляться. В-третьих, хотя российская общественность в основном поддерживает войну, существует глубокое недовольство российским правительством, которым можно воспользоваться.

Предоставление гарантий безопасности

Однако Украина пока не имеет возможности выдвинуть выгодные условия переговоров для прекращения войны, отмечает FA. Прекращение огня, скорее всего, приведет к тому, что Россия восстановит свою военную мощь, в то время как Украина не сможет поддерживать свои силы в их нынешнем размере.

"Чтобы гарантировать, что Украина сможет вести переговоры с уверенностью в том, что она сможет обеспечить прочный мир, международные партнеры Киева должны будут предложить гарантии безопасности, которым он доверяет", - отмечает издание.

В конечном счете, любое успешное окончание войны будет зависеть от способности НАТО убедительно сдерживать Россию, подытоживает FA. Эта позиция требует от альянса не только выставить достаточные силы для противодействия угрозе со стороны России, но и создать достаточные производственные мощности среди своих членов, чтобы поддерживать устойчивый поток боеприпасов в случае новой войны.

Помощь Украине в войне

Как писал The Times, Запад должен дополнить пакеты помощи Украине по крайней мере четырьмя направлениями.

В частности, союзникам Украины следует привлечь своих граждан к помощи Украине, увеличить скорость операций и использовать слабые места в российской цепочке командования.

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