При этом он отметил, что его страна останется в стороне от сбора этой суммы.

НАТО намеревается выделить еще $100 млрд военной помощи Украине. Это анонсировал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Министр заявил, что мир кажется все более отдаленным в Европе. "Помимо того, что НАТО хочет более тесно, чем раньше, координировать поставки оружия в Украину и подготовку украинских военных, теперь Альянс хочет влить в войну еще $100 млрд", - сказал Сийярто.

Он сообщил, что предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга было рассмотрено в первом чтении странами-членами.

Видео дня

"Эти $100 млрд должны быть собраны за пять лет, а это значит, что НАТО рассчитывает, что война продлится еще как минимум пять лет", - отметил он.

"Мы знаем..., что каждый день войны несет с собой риск дальнейшего распространения боевых действий во времени и географии", - поделился мыслью Сийярто.

Венгерский министр подтвердил, что позиция Венгрии по-прежнему ясна, согласно которой на поле боя нет решения, есть только смерть и разрушения, и урегулирование может быть достигнуто только путем переговоров. "В этой войне нет победителей и не может быть победителей, в этой войне есть только проигравшие", - заявил он.

"Венгрия не желает участвовать в операции НАТО по поставке оружия и обучению военных, правительство не желает способствовать этому форинтами налогоплательщиков", - добавил министр.

Сийярто заявил, что его страна в ближайшее время будет отстаивать свою позицию остаться в стороне от поставок оружия Украине и вне подготовки украинских солдат. "А Венгрия, которая в стороне от поставок оружия, может не собирать эти $100 млрд и не отправлять их на войну", - сказал он.

Позиция Венгрии по поводу войны в Украине

Власти Венгрии все время пытаются блокировать выделение помощи Украине. В частности, ранее эта страна накладывала вето на 50 млрд евро помощи.

А 22 апреля министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать помощь Евросоюза для Украины в размере 2 млрд евро.

Вас также могут заинтересовать новости: