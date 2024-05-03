Этот высотный опорный пунтк является "ключом" к дальнейшему продвижению оккупантов к последним крупным городам Донецкой области.

Захват Часового Яра Донецкой области – вероятно, лишь вопрос времени. Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Economist.

Отмечается, что этот высотный опорный пунтк является "ключом" к дальнейшему продвижению российских оккупационных войск к последним крупным городам Донецкой области. И Часов Яр может повторить судьбу Авдеевки, которую россияне полностью уничтожили.

"Не сегодня-завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и запасов", – добавил Скибицкий.

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Известно, что Россия имеет успех на юго-западе в селе Очеретино, где была провалена недавняя ротация украинских войск. Российским войскам удалось прорвать первую линию обороны и создать важный плацдарм площадью 25 квадратных километров.

"Украина находится на определенном пути к стабилизации ситуации, в то время как Россия бросает "все", что имеет, чтобы достичь большего успеха. По словам генерала, российская армия уже не является такой высокомерной организацией, какой она была в 2022 году, и сейчас действует как "единый организм, с четким планом и под единым командованием", – говорится в материале.

Наступление РФ на Часов Яр: последние новости

Российские оккупанты продолжают уничтожать Часов Яр и прилегающие населенные пункты авиацией и артиллерией. Об этом рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин. Кроме того, враг ведет борьбу за территорию вокруг Часового Яра, чтобы выйти на расположенные поблизости населенные пункты – Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск.

Известно, что в Часовом Яру и громаде все еще остается 682 местных жителей. Начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус отметил, что в основном это люди в возрасте 60 и более лет.

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