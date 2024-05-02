По мнению Лапина, первый фактор - прорыв линии фронта в Украине.

Спецназовец и офицер ВСУ Игорь Лапин прокомментировал последние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск в Украину.

"Очередное интервью Макрона, который сказал, что в принципе Франция рассматривает возможность ввода войск, но для этого должно быть два фактора. Первый фактор - прорыв линии фронта в Украине. Например, Очеретино - можно сказать формально первый фактор есть", - сказал он в эфире Еспресо.

Лапин убежден, что вторым фактором должно быть обращение президента Украины Владимира Зеленского и подтверждение парламента, а именно голосование Верховной Рады о введении иностранных войск на помощь нашей стране.

Видео дня

"Я не могу понять, почему такого обращения уже третий год нет. В то время, когда на фронте, извините, полная проблема, серьезная проблема у Вооруженных Сил Украины, как с комплектацией, я уже не говорю о задержанной помощи на полгода, где россияне этим воспользовались и очень большой куски территории у нас откусили", - добавил офицер ВСУ.

Заявления Макрона об отправке войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что они подумают над введением сухопутных войск в Украину, если российская захватническая армия прорвет линию фронта.

"Франция - это страна, которая осуществляла военные интервенции, в том числе и недавно. Мы разместили несколько тысяч военнослужащих в Сахеле для борьбы с терроризмом, который мог представлять угрозу для нас. Мы сделали это по просьбе суверенных государств. Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы был запрос от Украины - чего сегодня нет - мы бы законно должны были бы поставить себе этот вопрос", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: