Такие результаты исследования показывают, что словаки склонны верить российской пропаганде.

Более 50% жителей Словакии считают, что войну РФ против Украины спровоцировали западные государства и Украина. Об этом говорится в результатах исследования Globsec Trends 2024, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что 41% опрошенных словаков отметили, что именно Россия является виновником войны в Украине, в то время как большинство населения страны уверяет, что за агрессию РФ ответственна Украина или Запад.

Также 31% опрошенных считает, что именно западные страны ответственны за войну. 20% респондентов назвали виновником Украину. По их словам, причиной нападения стало то, что украинцы с 2014 года притесняли россиян на востоке страны.

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Исследовательница из Globsec Center for Resilience and Democracy Доминика Гайду заявила, что в Словакии около 25% населения имеет большие пророссийские настроения. Также она добавила, что часть общества никогда не будет обвинять РФ в войне.

"К сожалению, остальные поверили прокремлевской дезинформации, которая утверждает, что в войне виноваты Запад или Украина, и распространению которой способствует широкий круг внутренних актеров", - отметила Гайду.

По ее словам, результаты опроса свидетельствуют о том, что словаки склонны верить дезинформации и теориям заговора.

В издании добавили, что результаты исследования 2023 года Globsec Trends отличаются от нового только уровнем статистической погрешности.

"Большую разницу можно увидеть, если посмотреть на данные 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. Тогда более половины словаков обвинили в этом Россию. Исследование для Globsec проводило агентство Focus в течение февраля и марта на выборке из 1000 респондентов", - подытожили в сообщении.

Позиция премьер-министра Словакии относительно войны в Украине

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что военные его страны не будут участвовать в войне, которую начала РФ, поскольку Украина не является членом НАТО, сообщает Aktuality.sk.

"Украина не является членом НАТО. Словакия не имеет никакого отношения к войне в Украине, и я посылаю очень четкое сообщение всей Словакии, независимо от того, кто нас о чем-то просит, нога словацкого солдата не пересечет словацко-украинскую границу", - отметил Фицо.

По его словам, слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину являются лишь его позицией. Однако премьер Словакии добавил, что такие заявления являются "шагом к Третьей мировой войне".

"Суверенные высказывания суверенных политиков - это исключительно дело Франции, а не Словакии", - подчеркнул он.

Также недавно Роберт Фицо поиздевался над сбором словаков для Украины. По его словам, помощь жителей Словакии является "пуком в дерево", который не изменит ситуацию.

"Люди имеют право думать, что пули и бомбы важнее, чем, возможно, люди в Словакии, больные раком. Так пусть присылают оружие, а мне нечего им сказать. Если бы мы сегодня сказали: "Давайте сделаем сбор средств на лечение рака", мы бы, наверное, не собрали столько... Знаете, как говорят чехи? Že prd do Stromovky (Это пук в дерево). Извините за выражение, это лишь символично", - прокомментировал он такими словами поступок граждан страны.

Сбор словаков для Украины: что известно

Как писал УНИАН, активисты Словакии заявили, что будут собирать средства на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ, несмотря на позицию нынешнего правительства Роберта Фицо. По состоянию на 19 апреля было собрано более 2,15 миллиона евро. По словам организаторов, сбор средств будет без сроков.

"Многие люди в Словакии стесняются ориентации правительства [Роберта Фицо] на Россию. Именно поэтому люди делают свой вклад", - отметила соорганизатор сбора средств Зузана Ижакова.

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