Уже через несколько дней во Франции ждут Си Цзиньпина.

Сегодня вечером в Париже состоится тайный ужин президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Как пишет Politico, Шольц со своей женой Бриттой Эрнст находятся в отпуске, они встретятся с Макроном и его супругой Брижит во французском ресторане. По словам трех осведомленных источников, на этой встрече не будет советников лидеров.

Ключевой темой обсуждения станет визит Си, также президент Франции расскажет Шольцу о своей недавней встрече с ним. Ноа Баркин из Немецкого фонда Маршалла заявил, что Макрон попытается убедить канцлера присоединиться к встрече с Си и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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По данным журналистов, оба лидера не согласны с потенциальным введением тарифов ЕС на субсидируемые китайские электромобили. Также Макрон настаивает на создании "оборонных облигаций" - речь идет о совместном выпуске долговых обязательств для финансирования военных инвестиций. Шольц не поддержал эту идею.

Си едет в Европу: что известно

Как известно, лидер КНР 5 мая отправится в первую за пять лет поездку в Европейский Союз. Запланированы визиты во Францию, Сербию и Венгрию.

Директор Центра китайских исследований Рижского университета Страдиньш Уна Александра Берзина-Черенкова считает, что Си Цзиньпин выбрал страны, в которых ему будет проще "продать неприязнь" к возглавляемой Соединенными Штатами Америке архитектуре глобальной безопасности.

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