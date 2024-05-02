Это первое видео, на котором видно сброс гиперзвуковой ракеты, известной под индексом 2PZD-21.

Пекин представил видео, на котором можно увидеть один из самых таинственных ракетных комплексов Китая - гиперзвуковую ракету воздушного базирования 2PZD-21. Ее сбрасывает дозвуковой бомбардировщик H-6K. Об этом сообщает Defense Express.

О самой ракете известно уже несколько лет, однако видео с применением комплекса появилось только сейчас. Впрочем, не очень понятно, имел ли место запуск ракеты, или самолет только сбросил 2PZD-21 (такие сбросы являются частью испытаний новых вооружений).

Как бы там ни было, видео представляет большой интерес для специалистов. Теперь можно с большой вероятностью говорить, что бомбардировщик H-6K является штатным носителем нового вооружения.

Концептуально похожую российскую ракету, которая получила название "Кинжал", может использовать только специальным образом модернизированный истребитель МиГ-31, который иногда называют МиГ-31К (существует и другое обозначение). Таких самолетов у России не очень много.

Характеристики 2PZD-21 не раскрывают. По мнению экспертов, ее сделали на основе тактической баллистической ракеты, вероятно, CM-401. Последняя имеет заявленную дальность для экспортного варианта почти 300 км.

Китайский ОПК - что интересного

Одним из наиболее важных за последние годы событий в китайской оборонке стало начало ходовых испытаний наиболее мощного авианосца в истории Китая - корабля "Фуцзянь".

Он стал первым авианосцем Пекина, получившим систему CATOBAR, позволяющую самолетам взлетать с помощью катапульты и садиться с использованием аэрофинишера.

Предполагается, что в состав авиагруппы корабля войдет истребитель пятого поколения J-35, который сейчас активно испытывают.

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