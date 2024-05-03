Эстонские власти знают, что РФ глушит сигнал GPS с самого начала полномасштабного вторжения в Украину.

Россия несет ответственность за сбои в работе GPS-сигнала в регионе Балтийского моря. Такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Мы знаем, что РФ глушит сигнал GPS с самого начала полномасштабного вторжения в Украину. За последние полтора года эта проблема стала очень серьезной", - сказал министр в эфире эстонского телевидения.

Он детализировал, что данная проблема касается не только Эстонии, но и Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции, а также Польши.

Видео дня

"Эта атака на GPS является частью гибридной акции, которая нарушает нашу жизнь и нарушает всевозможные международные соглашения", - отметил Цахкна.

Согласно конвенции, участником которой является и РФ, никто не должен вмешиваться в работу GPS. Однако есть много доказательств того, что помехи сздаются и исходят из районов Санкт-Петербурга, Пскова и Калининграда, уточнил эстонский министр.

Нарушение работы GPS над Балтикой

29 апреля руководители министерств иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что РФ глушит сигналы GPS в Балтийском море. По их данным, это может привести к авиакатастрофе.

Авиакомпания Finnair приостановила полеты в Тарту из-за нарушения GPS-сигнала. "Процедуры захода на посадку, используемые в настоящее время в аэропорту Тарту, основаны на сигнале GPS; помехи GPS в этом районе влияют на эффективность этой процедуры", - объяснили в авиакомпании.

Вас также могут заинтересовать новости: