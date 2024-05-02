Эксперт считает, что у Украины есть около двух месяцев, чтобы поразить как можно больше объектов РФ.

ВСУ спешат максимально эффективно использовать переданные США дальнобойные ракеты ATACMS против российских целей, пока россияне не успели адаптироваться к новому оружию.

Как пишет Newsweek, США в апреле поставили Украине "значительное количество" ATACMS и теперь российские системы ПВО, авиабазы и тренировочные полигоны стали целями для этих ракет, при этом широко распространены предположения, что среди возможных целей будет Крымский мост.

В то же время российские российские военные уже заявили, что сбили несколько ракет, нацеленных на Крым. Как и в случае с предыдущими западными системами вооружения, эффект ATACMS, скорее всего, затухнет по мере того, как российские войска адаптируются к их использованию, отмечает издание.

Видео дня

Как заявил Newsweek советник комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке Иван Ступак, россияне способны адаптироваться за очень короткий период времени.

"Я думаю, у нас есть до двух месяцев, чтобы ликвидировать как можно больше российских военных объектов, прежде чем россияне адаптируются", - добавил он.

В частности, Ступак привел в пример снаряды "Экскалибур", уровень точности которых снизился с 70 процентов до 6 процентов за счет российских систем РЭБ.

Ракеты ATACMS в Украине

По данным издания The New York Times, США тайно отправили Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS. Эту информацию подтвердила посол США в Украине Бриджит Бринк, но не назвала количество ракет.

Украина уже активно использует эти ракеты по целям в РФ. Так, в ночь на 30 апреля был нанесен удар по оккупированному Крыму. Как сообщали росСМИ, были атакованы две цели - военная часть 61261 ПВО Южного военного округа Минобороны РФ и аэродром в Джанкое, по ним было выпущено 12 ракет ATACMS

Также 1 мая в сети появилось видео "прилета" по полигону российских оккупантов на Луганщине. По данным OSINT-аналитиков, удар был нанесен ракетами ATACMS.

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