Это нормально смотреть на ту же историю с другой точки зрения и не соглашаться, когда это необходимо.

Если мы ни с кем не соглашаемся, мы выглядим грубыми. Но в попытке угодить другому человеку и подчиниться чужим взглядам мы теряем свой уникальный голос и мнение. Портал HealthShots дает несколько советов, как вежливо выразить несогласие с позицией собеседника.

1. Не воспринимайте все лично

Если нас расстраивает мнение другого человека, важно не упускать из виду тот факт, что вы злитесь на идею или концепцию, которую он высказывает, а не на самого человека. Поэтому, если озвученное мнение другого человека вас разозлило, не зацикливайтесь на себе. Помните, что вы не согласны с мнением, а не с человеком.

2. Старайтесь не реагировать агрессивно на идеи и убеждения другого человека

Когда мы становимся объектом чьей-то критики, наш первый естественный инстинкт - накричать на другого человека. Но важно помнить о необходимости вежливой речи и поведения. Сопротивляйтесь этому желанию кричать, а лучше выберите саркастический тон. Так вы будете иметь больше шансов донести свое мнение.

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3. Старайтесь общаться с помощью высказываний, в которых есть "я"

Когда мы указываем на кого-то другого и не соглашаемся с его мнением, используя обращение на "ты", мы можем показаться грубыми или противоречивыми. Вместо того, чтобы сказать: "То, что вы говорите, не имеет смысла или значения", вы можете использовать другой тон и сказать: "Я уважаю ваше мнение, но мне кажется, что есть лучший способ взглянуть на ту же самую ситуацию".

4. Всегда будьте активным слушателем

Активно выслушивая взгляды другого человека, мы демонстрируем уважение к нему, а также показываем, что понимаем его точку зрения. Когда вы так делаете, есть большая вероятность, что другой человек сделает то же самое для вас.

Когда собеседник говорит, старайтесь не отвлекаться на размышления о том, почему вы не согласны или что вы скажете в свою очередь. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что говорят. Когда наступит ваша очередь говорить, подчеркните некоторые ключевые моменты, о которых говорил собеседник, чтобы показать, что вы активно слушали. Если вы презентуете свою позицию спокойно и активно слушаете, у вас больше шансов быть понятым и услышанным.

5. Сохраняйте спокойствие

Что-то, сказанное другим человеком, может нас раздражать, и всегда легко вывести разговор из нужного русла. Конечно, трудно сохранять спокойствие, когда кто-то высказывает противоположное мнение о том, что вас очень волнует. Однако вы всегда можете стать тем человеком, который руководит разговором, сохраняя спокойствие.

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