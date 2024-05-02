Он отмечает, что сначала на этой фразе никто не акцентировал никакого внимания.

Морской пехотинец Роман Грибов, который был среди военных, которые держали оборону острова Змеиный в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, рассказал о том, кто все же сказал знаменитую фразу "Русский военный корабль, иди...!".

"Это было в самом начале. На этой фразе никто не акцентировал никакого внимания, это было так от души им послано, это было самое сильное оружие на тот момент, которым мы могли воспользоваться вместе с ребятами, моими собратьями на острове. Поэтому никто не подозревал, что эта фраза может стать такой пророческой и дать толчок украинскому народу для того, что не нужно сдаваться перед их нашествием", - отметил Грибов в интервью Украинской службе "Голоса Америки".

На уточнение, кто все же обращался к кораблю, ведь сначала именно Грибова представляли как человека, который непосредственно сказал эти слова о российском военном корабле, но впоследствии начальник пограничной заставы Змеиного Богдан Гоцкий сообщил, что это сказал пограничник, которого освободили из плена в мае 2022 года, морпех отметил: "Это был я".

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Относительно того, почему меняется эта информация, Грибов пояснил: "Чтобы не было никакого конфликта... сейчас это не ко времени, я больше ничего об этом не хочу говорить".

Ранее Грибов рассказал о моменте полномасштабного вторжения

Морской пехотинец Роман Грибов, который был среди военных, которые держали оборону острова Змеиный в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, рассказал о моменте, когда в начале вторжения увидел российские корабли. Также он рассказал о своем пребывании в плену.

Справка УНИАН. "Русский военный корабль, иди...!" - фраза, произнесенная украинским морским пехотинцем в ответ на предложение российского военного корабля сдаться во время атаки на остров Змеиный в первый день полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

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