Враг давит большим количеством резервов личного состава и интенсивно использует армейскую авиацию.

После неудачных штурмов города Часов Яр Донецкой области, россияне пытались "охватить" украинские позиции из населенных пунктов Ивановское и Богдановка. Однако такая тактика не завершилась для противника желаемым результатом.

Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко. Он отметил, что враг давит, подтянув большое количество резервов личного состава непосредственно к линии соприкосновения, а также широко применяет свой "ключ" – армейскую авиацию.

"Противник, потерпев крах в лобовых атаках на город Часов Яр, начал проводить тактику охвата наших позиций непосредственно из населенного пункта Ивановское и Богдановка. У них это не получилось. Силы обороны сейчас очень крепко держат свои позиции", – акцентировал он. Видео дня

Враг продолжает давить, пытаясь воспользоваться преимуществом в количестве личного состава и техники. Вокруг Часового Яра сосредоточены хорошо оснащенные российские подразделения десантно-штурмовых войск и "штурмовое мясо" оккупантов.

"На Часовоярском направлении стоят подразделения десантно-штурмовых войск – это одни из самых подготовленных и укомплектованных подразделений сил РФ. Непосредственно на линии обороны бригады "Рубеж" есть подразделения "Шторм-Z", "Шторм V". Я предполагаю, что такие подразделения присутствуют и на Часовоярском направлении. Это основное "штурмовое мясо" противника из бывших заключенных, которых завербовали в ряды вооруженных сил РФ", – отметил Кожубенко.

Российские оккупанты имеют большое количество резервов личного состава, которое уже подтянули к линии соприкосновения.

"У них сейчас отмечается такая тактика. Если одно подразделение понесло потери, то они не "стирают" его до конца, а выводят в тыловые зоны, заменяя на свежие подразделения", – добавил он.

Также россияне поняли, что армейская авиация – это "их ключ", поэтому на Часовоярском направлении, а также непосредственно на всем Бахмутском направлении применяют тактику, как в городе Авдеевка, которую враг считает "очень действенной".

"Это уничтожение наших позиций с помощью армейской авиации, ФАБов, КАБов. В подавляющем большинстве это ФАБ-1000 и ФАБ-1500. Также есть видео с некоторых отдельных направлений фронта с применением ФАБ-3000. Авиационные бомбы стирают все, не оставляя "камня на камне" от наиболее укрепленных позиций. Поэтому армейская авиация для противника – это их ключ, который они уже широко применяют, потому что понимают, что он работает", – подчеркнул Кожубенко.

Кроме того, россияне используют преимущество в артиллерии и в виде FPV-дронов. Однако украинские защитники компенсируют диспропорцию по снарядам искусным применением дронов, держат позиции и уничтожают силы противника.

"Непосредственно сегодня на линии обороны бригады "Рубеж", вместе с нашей артиллерией, FPV-дронами и дронами-разведчиками был остановлен штурм противника. Уничтожена бронетехника, в том числе, танки, и живая сила. FPV-дроны очень эффективны в факторе уничтожения любых укрепрайонов противника, к которым они долетают. Это управляемый мини-авиационный снаряд, которым умелый оператор может уничтожить все, что будет в укрытии врага, и его технику", – отметил он.

Кожубенко резюмировал, что украинским силам удается держать позиции благодаря профессиональным качествам военнослужащих и их командиров, слаженной работе всех комплексов артиллерии и пехоты.

"Сама наша пехота – люди, сделанные из стали, которые держат и отражают атаки", – подчеркнул он.

Война в Украине: ситуация на фронте

В вечерней сводке 2 мая Генштаб ВСУ информировал, что в течение суток на фронте было зафиксировано 106 боевых столкновений с противником. Также враг нанес два ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона рассказал, что на Бахмутском направлении российские оккупанты пытаются вернуть под свой контроль некоторые населенные пункты и захватить новые. По его словам, враг продолжает уничтожать город Часов Яр и окружающие населенные пункты авиацией и артиллерией, а также ведет борьбу за территорию вокруг Часового Яра, чтобы выйти на другие населенные пункты, которые расположены поблизости – Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск.

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