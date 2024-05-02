В течение суток враг совершил три безуспешные атаки на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки на Херсонщине.

На Авдеевском направлении в течение суток украинскими защитниками была отражена 31 атака российских оккупантов. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток было зафиксировано 106 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"На Купянском направлении нашими воинами отражено девять атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Кисловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области", - сообщили в Гештабе и добавили, что на этом направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении Силами обороны было отражено 12 атак в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области; населенных пунктов Терны, Ямполовка и Торское Донецкой области. А от артиллерийских и минометных обстрелов здесь пострадали более 10 населенных пунктов.

Видео дня

"На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 19 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Выемка, Спирное, Новый, Клищеевка и Ивановское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение", - говорится в сообщении.

Также захватчики нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области, а под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Евгеновка и Новоселовка Первая Донецкой области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 13 раз пытался прорвать оборону ВСУ. Здесь противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Водяное Донецкой области, а под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов.

"На Ореховском направлении враг совершил одну атаку на позиции наших защитников в районе Роботино Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Временка и Старомайорское Донецкой области; Пятихатки Запорожской области", - говорится в сводке и отмечается, что артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток он совершил три безуспешные атаки на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам здесь подверглись около 20 населенных пунктов.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области; Середина-Буда Сумской области; Дергачи, Липцы и Рубленое Харьковской области.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава и одному зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум складам боеприпасов, одной артиллерийской системе и одному зенитно-ракетному комплексу противника", - говорится в сообщении.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что российские оккупанты продолжают штурмовать окрестности Часового Яра и даже заходили на улицы города.

По его словам, сейчас микрорайон "Канал" больше всего страдает от вражеских "банзай-штурмов". Имеется в виду, когда на вражескую технику загружается максимальное количество личного состава. Чтобы короткие дистанции преодолевать на максимальной скорости, пытаясь избежать украинских дронов, мин или артиллерии.

Вас также могут заинтересовать новости: