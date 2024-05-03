Отменить визиты предлагают до отмены дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через госграницу.

Власти Кыргызстана и Таджикистана рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Россию из-за того, что им массово отказывают во въезде в РФ. Притеснения, всплески ксенофобии начались в РФ после теракта в "Крокусе", который произошел 22 марта.

В частности, соответствующее заявление размещено на официальном сайте Министерство иностранных дел Кыргызской Республики. Отмечается, что в СМИ появилось много публикаций о столпотворении на границе и отказах в ее пересечении со стороны представителей соответствующих силовых структур РФ. В то же время, в МИД утверждают, что, по состоянию на 2 мая 2024 года, не получало "сигналов" о случаях массового отказа во въезде в Российскую Федерацию гражданам Кыргызстана.

"Вместе с тем Министерство и загранучреждения Кыргызской Республики отслеживают текущую ситуацию в Российской Федерации и ее влияние на правовое положение граждан Кыргызской Республики. При этом Министерство вновь рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию", - сказано в заявлении.

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Отменить визиты предлагают до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через госграницу, которые введены в РФ после теракта в "Крокусе". При необходимости совершить поезду гражданам Кыргызстана рекомендуют заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию.

Ранее МИД Таджикистана сделало похожее заявление – рекомендовано гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта "без острой необходимости".

Как сообщает ASTRA, МИД Таджикистана сделал это заявление на фоне массового недопуска граждан этой страны в Россию.

В частности, 25 апреля издание Asia Plus сообщило, что сотни граждан Таджикистана уже несколько дней как застряли на КПП "Сагарчин" на границе с Оренбургской области России. Очередь на переход границы, по сообщению очевидцев, составляла более 180 автомобилей с таджикскими номерами.

По данным росСМИ, после теракта в "Крокусе" уже в трети российских регионов ограничили число сфер, в которых могут работать мигранты. Последней выступила Курская область, где губернатор запретил мигрантам работать таксистами. Это решение местная власть приняла якобы на основании результатов опроса в Телеграм-канале. При этом, губернатор сам признал, что мигрантов в этом регионе "не так много".

Теракт в "Крокусе" - детали

22 марта вооруженные люди открыли огонь в подмосковном Crocus City Hall, после чего подожгли здание и скрылись. Погибли около 140 человек. На следующий день российские силовики объявили о задержании подозреваемых, в соцсетях были опубликованы свидетельства того, что этих людей пытали. Например, на одном из видео человек в камуфляже отрезал ножом ухо Саидакрами Рачабализоде. Этот нож впоследствии выставил на аукционе неонацист Евгений Рассказов. Также было обнародовано фото, на котором другого фигуранта - Шамсидина Фаридуни - пытали током с помощью прибора связи ТА-57.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин осудил применение пыток к таджикистанцам, которых задержали по подозрению в совершении теракта. В частности, на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске он заявил, что российские силовики должны соблюдать нормы и принципы международного права, особенно в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения.

После теракта мигранты в России столкнулись со всплеском ксенофобии и силовыми операциями по депортации.

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