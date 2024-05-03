Семья из Флориды нашла в потолке своей новой квартиры семью енотов. Обнаружить их удалось благодаря камере видеонаблюдения.
Джем Калобрейс рассказала, что в прошлом году они с мужем переехали в город Лодердейл-Лейкс. В какой-то момент пара поняла, что они не единственные, кто наслаждается комфортом нового дома, пишет The Independent.
Супруги говорят, что слышали царапанье и шум около входа, а также замечали сильный запах мочи внутри. Они решили установить камеру и определить, что же происходит. Выяснилось, что все это время они соседствовали с семейством енотов. "В полночь они все вылезли из-под потолка, а один енот уставился на меня", - вспоминает женщина.
Ей посоветовали не выгонять животных, а подождать несколько недель, пока они найдут новое место и "переедут" сами.
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