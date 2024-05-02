Таким образом ВСУ не могут полноценно атаковать позиции россиян из-за дефицита боеприпасов.

Украинские артиллеристы, которые наносят удары по врагу на востоке Донецкой области, наблюдают, как армия РФ медленно, но уверенно продвигается вперед в течение последних недель. ВСУ хотели бы сделать больше для того, чтобы остановить оккупантов, однако у них нет снарядов, которые необходимы для отбития российских атак. Об этом пишет Reuters.

"Если сравнивать с началом (полномасштабного вторжения), когда мы выпускали до 100 снарядов в день, то сейчас, когда мы выпускаем 30 снарядов, это роскошь", - отметил командир пушки 148-й отдельной артиллерийской бригады Александр Козаченко в интервью изданию.

Такие же подразделения, как и это, до сих пор ждут новых поставок боеприпасов после того, как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи от США суммой 61 млрд долларов.

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Журналисты отмечают, что сейчас РФ имеет гораздо большую огневую силу и постепенно продвигается вокруг Авдеевки после того, как оккупировала ее в феврале. Также российские оккупанты продвигаются и на запад от Бахмута, который они захватили в 2023 году.

В то же время украинские воины, которые находятся на позиции, расположенной около 8 км от фронта, отмечают, что не знают, когда ждать новых обстрелов. Рядовой Игорь Бойчак сказал, что он и его собратья рассчитывают на то, что военные, которые находятся дальше за линией фронта, смогут привезти больше боеприпасов.

"Если привезут хорошее количество, это означает, что кто-то где-то прихватил немного больше для нас, чтобы мы могли немного больше стрелять", - объяснил он и добавил, что поставки снарядов в его подразделение стали немного лучше с начала года.

Также бойцы, которые находятся на одной из позиций, говорят, что Россия обстреливает их постоянно, а сами атаки являются неожиданными.

"У нас может быть спокойная ночь и мы просто наблюдаем, а может быть, что мы бежим к пушке 15-20 раз. И то же самое днем", - рассказал Бойчак.

По словам солдат, российские дроны являются постоянной угрозой, а из-за недостатка человеческого ресурса на фронте военных некому заменить, из-за чего они чувствуют себя уставшими.

"Я хотел бы поехать хотя бы на неделю и отдохнуть, но мы продолжаем работать столько, сколько нужно", - подчеркнул Бойчак.

В свою очередь командир батальона той же бригады на условиях анонимности заявил, что небольшие тактические успехи РФ еще не означают значительного стратегического преимущества. Однако он признал, что Россия может бросить в бой гораздо больше войск, чем Украина, пытаясь перехватить инициативу.

"Потерять целую роту за один день - это для них ничто", - заверил командир.

Задержка военной помощи от союзников: что известно

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что из-за задержки западной военной помощи РФ оказалась более эффективной в своих военных действиях. По его словам, из-за этого на фронте могут произойти плохие вещи.

"Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производственной базы своих защитников, и на то, чего достиг весь Запад до настоящего времени, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия эффективнее в своих военных действиях", - подчеркнул он.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский поручил сократить сроки поступления в Украину оружия от союзников. Такое решение было принято по итогам проведения Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Был доклад министра обороны Рустема Умерова по графикам поступления оружия от партнеров в рамках обнародованных пакетов помощи. Поручил принять все возможные меры для сокращения сроков. Особенно это касается поставок средств ПВО для защиты человеческих жизней и энергетической инфраструктуры", - отметил глава государства.

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