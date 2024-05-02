Угроза забастовки от железнодорожного профсоюза связана с требованиями принять меры по безопасности для сотрудников.

В Германии может начаться забастовка железнодорожников во время чемпионата Европы по футболу. Как пишет Bild, по информации железнодорожного профсоюза, угроза забастовки связана с требованиями принять меры по безопасности для сотрудников.

Если ситуация с безопасностью не улучшится до начала чемпионата Европы, "мы сделаем так, что поезда не будут ходить", — заявил глава профсоюза Кристиан Лорох. Он отметил, что сотрудники могут коллективно сократить сверхурочные часы работы, например, во время чемпионата.

Как пишет Bild, в ходе опроса работников железнодорожных компаний - проводников поездов, обслуживающий персонал на вокзалах и сотрудников "горячей линии" - 64% респондентов заявили, что за последние 12 месяцев сталкивались с насилием или агрессией, а 36% сотрудников чувствуют себя небезопасно на работе.

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По мнению профсоюза, из соображений безопасности проводники поездов не должны работать в одиночку. "Двойной штат" должен стать стандартом, считают в организации.

Чемпионат Европы по футболу - новости

Накануне старта Евро-2024 УЕФА решила увеличить составы команд до 26 игроков. Увеличенные составы использовали на последних чемпионатах Европы 2021 года в качестве меры, чтобы помочь странам справиться с последствиями пандемии COVID.

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