Американские солдаты привыкли воевать с преимуществом в технике и живой силе, но против России в Украине "много времени я воевал в невыгодном положении по сравнению с врагом", рассказал ветеран армии США.

Соединенные Штаты так долго сосредотачивались на борьбе с повстанцами, что забыли, что значит вести настоящую войну. Такое мнение высказал американский ветеран, который воевал в Украине.

"Мы пренебрегали многими тренировками относительно того, как воевать и выживать в войне с равным себе противником", – заявил он на условиях анонимности в интервью изданию Business Insider.

Бывший солдат отметил, что воевал в Ираке как контрактник после того, как уволился из армии США. В Украине же он был в горячих точках, таких как Харьковщина и Бахмут – он был боевым медиком своего подразделения, лечил товарищей, когда они получали ранения в бою.

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"Мы настолько привыкли к идее партизанской войны, борьбы с террористами и всего остального, что забыли, что такое настоящая война", – сказал он.

Конфликты в Ираке и Афганистане были настоящими войнами, которые стоили человеческих жизней, но война в Украине – это индустриальная война с таким уровнем разрушений, которого мир давно не видел. Сосредоточившись на войнах на Ближнем Востоке в течение большей части этого века, США и некоторые из их союзников по НАТО в Европе позволили атрофироваться навыкам, необходимым для такого рода конфликтов, пишет издание.

Ветеран говорит, что американские солдаты привыкли воевать с преимуществом в технике и живой силе, но против России в Украине "много времени я воевал в невыгодном положении по сравнению с врагом".

"Я считаю, что многие тренировки, которые мы проводим, больше приспособлены к ведению партизанской войны, чем к реальной борьбе с почти равным по силе противником, как это было бы в случае с Россией или Китаем", – подчеркнул он, отметив, что это проблема, с которой сталкиваются многие члены НАТО.

Другой американский ветеран в Украине рассказал изданию, что имеет подобные опасения. Он сказал, что его друзья, которые до сих пор служат в армии США, просят у него советов, как воевать с применением дронов или в окопах, поскольку они не получают подготовки, которая бы полностью отражала то, что происходит в Украине.

Хотя украинских военных тренировали во многих странах НАТО, ветеран говорит, что некоторые украинцы, с которыми он воевал, описывали некоторые из этих тренировок как неактуальные или неадекватные. К примеру, во время прохождения подготовки в Великобритании, когда военные спрашивали, как пройти через огромные российские минные поля, им отвечали, что надо их просто обходить. Но некоторые минные поля РФ простираются на километры, поэтому обойти их невозможно.

"Вторжение России в Украину неоднократно вызывало вопрос о западной подготовке. Некоторые украинские солдаты, которые прошли обучение за рубежом, говорили, что полученная ими подготовка не подходит для ведения боевых действий, необходимых для этой войны. Один украинский командир, которого тренировали американские, британские и польские солдаты, заявил в прошлом году, что если бы он точно следовал советам этих стран, то погиб бы. Многие украинские подразделения использовали подготовку и тактику НАТО, когда Украина начала свое контрнаступление прошлым летом, но некоторые подходы, такие как чрезмерный акцент на маневренную войну без поддержки с воздуха в условиях плотных минных полей и других сложных препятствий, в конце концов потерпели неудачу. После этого украинцы изменили тактику, понеся серьезные потери, что было высоко оценено некоторыми военными аналитиками, но этого оказалось недостаточно", – отмечает издание.

Другой ветеран армии США, который воевал и тренировал солдат в Украине, сказал в прошлом году в интервью "ВВС", что украинские силы были бы в значительно худшем положении, если бы придерживались американской доктрины ведения боевых действий. Он добавил, что украинские войска на самом деле лучше понимают некоторые аспекты современных боевых действий, чем американцы, хотя они также иногда допускают дорогостоящие ошибки.

Отмечается, что сейчас Украина воюет в условиях, которые очень отличаются от тех, в которых воевали США и их союзники по НАТО в течение последних десятилетий. И восстановить навыки ведения конфликта больших государств нельзя за одну ночь.

"Я считаю, что украинцы могут многому научить западных военных, НАТО, просто потому, что мы не воевали в обычной войне, бл*ха-муха, целую вечность", – резюмировал американский ветеран.

Война в Украине: это стоит знать

В течение суток на передовой было зафиксировано 106 боевых столкновений с противником, сообщил Генштаб ВСУ. В сводке отмечается, что только на Авдеевском направлении украинские военные отбили 31 вражескую атаку. Еще 19 – на Бахмутском. "Горячо" было и на других направлениях фронта.

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что не видит способа для Украины выиграть войну только на поле боя. По его словам, подобные войны завершаются переговорами.

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