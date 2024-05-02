Он рассказал, что в плену было обращение "как со скотом", а также моральное давление едой, ведь им давали пищу "как для свиней".

Морской пехотинец Роман Грибов, который был среди военных, которые держали оборону острова Змеиный в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, рассказал о моменте, когда в начале вторжения увидел российские корабли.

Об этом он сказал в интервью Украинской службе "Голоса Америки", отвечая на вопрос, помнит ли момент, когда в начале полномасштабного вторжения увидел российские корабли.

"Это никогда, наверное, не выйдет из головы. 24 февраля в половине четвертого утра мы все уже были на боевых позициях. Сначала ожидали российскую авиацию, она должна была направляться в нашу сторону, но авиация как-то обошла нас стороной, и тогда нам доложили, что их корабли начинают передвигаться понемногу в нашем направлении", - отметил Грибов.

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Около 6 утра, когда уже немного посветлело, они издалека увидели первый корабль. Тогда они не знали, какой именно это корабль, ведь было очень далекое расстояние, около 15 км.

"Когда он приблизился, мы увидели, что это знаменитый крейсер "Москва", а слева от него был их десантный корабль "Василий Быков", - рассказал морпех.

До обеда они дали коридор для того, чтобы эвакуировать гражданских лиц, которые занимались обслуживанием на острове Змеиный.

"Когда их эвакуировали, крейсер "Москва" нанес первый шквальный удар по острову Змеиный, чтобы показать нам свою силу, и занял пятикилометровое расстояние от острова. Мы тогда не знали, для чего именно, но потом поняли, когда через час по нам начала работать их авиация. На острове из вооружения, можно сказать, мы не имели вообще ничего противокорабельного", - отметил Грибов.

Да, с вражеской авиацией военные могли бороться, но против крейсера "не могли сделать вообще ничего, мы просто должны были держаться".

"И мы продержались каким-то образом до 17 часов, что дало возможность Одессе подготовиться к российскому вторжению", - сказал морской пехотинец.

Он также рассказал о том, когда попал в плен.

"В 17 часов 24 февраля они нас полностью отрезали от связи с материковой частью. Верхнюю часть острова они полностью "под ноль" обезвредили авиабомбами, поэтому мы не могли ни с кем связаться. Поэтому в очередной раз подошли десантные корабли и снова включили нам запись: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться", и тогда старший острова, посоветовавшись со всеми нами, принял решение, что нужно сдаваться", - рассказал Грибов.

Морпех отметил, что этим старший острова сохранил жизнь всех ребят.

"И все те, кто вернулись из плена, они дальше в строю и дальше защищают Родину, 25 человек еще находятся в плену, а всего нас было 82", - отметил он.

На вопрос о том, как с ним обращались в плену, применяли ли к нему пытки, Грибов отметил, что в его истории "такого ада по сравнению с другими ребятами не было".

"Была травля собак, обращение, как со скотом, также моральное давление едой, потому что нам давали еду, как для свиней, чтобы мы перешли на их сторону. Это неоднократно звучало от них, поскольку, по их словам, Украина уже была в окружении с трех сторон, нам не было никакого смысла возвращаться домой. Поэтому каждый день у нас были допросы и нам постоянно подчеркивали, чтобы мы переходили на их сторону, иначе или нас убьют, когда мы вернемся домой, или же мы будем пожизненно у них сидеть", - рассказал он.

После освобождения из плена, отметил Грибов, он три дня был в домашних условиях, к нему приходили психологи, но "на тот момент они не совсем понимали, как нужно проводить лечение пленных".

"Потому что то, что им рассказывал, в их голове не укладывалось", - отметил морпех.

Сейчас же, рассказал Грибов, он служит в морской пехоте, он - главный сержант дивизиона 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Рассказы о российском плену

Ранее в интервью УНИАН фельдшер пограничной заставы острова Змеиный Александр Куртев, который почти два года провел в российском плену, рассказал о захвате острова врагом, отношении россиян к пленникам и постоянных пытках.

В частности, он отметил, что 80% россиян зомбированы пропагандой. Пленных, за то, что они украинцы, били и всячески издевались, проявляя "максимально креативно-садистские наклонности".

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