Кемерон также пообещал выделять по $3,74 млрд ежегодной военной помощи Украине "столько, сколько потребуется".

Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям на территории России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон

"Украина имеет такое право. Так же, как Россия наносит удары по Украине, вы можете вполне понять, почему Украина испытывает потребность убедиться, что она защищает себя", – сказал он в комментарии Reuters.

Он также пообещал выделять по 3 миллиарда фунтов стерлингов ($3,74 млрд) ежегодной военной помощи Украине "столько, сколько потребуется".

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"Мы будем давать три миллиарда фунтов стерлингов каждый год столько, сколько потребуется. Мы просто исчерпали все, что могли, с точки зрения предоставления оборудования", – подчеркнул британский министр.

Разрешение на удары западным оружием по территории РФ

Украина уже получила разрешение наносить удары по территории Российской Федерации западным оружием. Такое заявление в начале мая сделала министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Отмечается, что отдельные страны-партнеры не ставили таких условий. Министр подчеркнула, что не все это объявляется публично, и до поры до времени некоторые моменты замалчивают.

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