В ЕС заявили, что пересмотра санкций без выполнения Минских соглашений не будет

Об этом она заявила в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции по завершении заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, передает собственный корреспондент УНИАН.

„Начало политической дискуссии не значит изменения политики в наших отношениях с Россией, мы будем следовать нашему курсу, и мы в этом едины. Те, кто ожидал, что нас разделят через Россию, могут быть разочарованы. Мы были и остаемся едиными. Наши отношения с Россией могут измениться тогда, но сейчас это не столько „тогда”, сколько „если”, когда обязательства, которые были взяты в Минске, будут выполнены. Последнее развитие событий не внушает оптимизма, скорее наоборот”, - сказала Могерини.

При этом она подчеркнула, что поддержка ЕС Украине, как и Восточным партнерам в целом, остается неизменной.

„Наше давление на Россию с политикой санкций, как я сказала уже несколько раз, что любое решение будет базироваться, прежде всего, на политике непризнания аннексии Россией Крыма и на полном исполнении Минских договоренностей и будет зависеть от ситуации на местах. Сегодня ситуация намного хуже, чем была несколько недель назад”, - заявила Высокий представитель ЕС.

Читайте такжеЕвропарламент призывает продлить режим санкций против России - резолюцияПо ее словам, дискуссия, которая состоялась, касалась того, что ЕС „может добавить, а не изменить” в отношениях с Россией.

„Что мы можем добавить, и с чем мы все согласились, что будет полезным добавить с нашей стороны - это приложить больше дипломатических усилий в любых форматах, чтобы помочь решить кризис, на втором уровне - это вести политический диалог относительно глобальных и региональных проблем, будь то Сирия или Иран, или мирный процесс урегулирования на Ближнем востоке, климатические изменения и борьба с терроризмом”, - пояснила Могерини.

Кроме того, будет также секторальный диалог в сфере энергетики, контактов между людьми. „Но нет никакой нормализации и возвращения к ведению дел, как это было в прошлом”, - подчеркнула она.

Высокий представитель также сообщила, что на следующем заседании министры иностранных дел ЕС вернутся к этому вопросу.