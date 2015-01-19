Ярема просит слова в Раде, чтобы рассказать о расследовании резонансных преступлений

Об этом УНИАН сообщили в Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты и общественные активисты считают, что Ярема саботирует расследование преступлений против участников Евромайдана, а также преступлений бывших должностных лиц, которые бежали из Украины в феврале 2014 года.

Читайте такжеЗа отставку Яремы собрали уже 121 подпись - СоболевВ настоящее время за инициирование вопроса об отставке Яремы с должности генерального прокурора собрана уже 121 подпись народных депутатов из 150 необходимых.

Как известно, для внесения на рассмотрение парламента вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору необходимо 150 подписей народных депутатов, а для выражения ему недоверия в сессионном зале необходимо минимум 226 голосов народных депутатов.