Forbes.com: Новый анализ крушения малазийского самолета в Украине указывает на российские силы

Об том пишет Пол Родерик Грегори в своей статье, которая называется «Новый анализ крушения малазийского самолета в Украине указывает на российские силы», опубликованной на сайте Forbes.com.

Но разве Путин не утверждает, что в Украине нет российских регулярных войск? Кремль никогда не скажет правду, а международные следователи не спешат допрашивать сепаратистов и российских чиновников, которые предположительно нажали кнопку «пуск», несмотря на то, что известны их имена, адреса и в некоторых случаях даже телефонные номера.

Следователи по уголовным делам обычно допрашивают тех, кого они подозревают в совершении преступления. Во время допроса подозреваемые могут отрицать доказательства, опровергать обвинения и предоставить алиби, чтобы доказать свою невиновность. По причинам, связанным с международной политикой, расследование крушения самолета Малазийских авиалиний, совершавшего рейс MH17, в 16:20 17 июля 2014 г., проходит по другому сценарию, несмотря на длинный список подозреваемых правонарушителей и их сообщников: нам известно, кто подозреваемые в убийстве 298 невинных мирных граждан, находившихся на борту Boeing 777, и где они находятся.

Небольшая немецкая независимая организация журналистских расследований Correct!V недавно завершила расследование катастрофы MH17, результаты которого дополнили и подтвердили стандартную версию о том, что самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух», запущенной с подконтрольной повстанцам территории на востоке Украины. Основные выводы таковы:

• Во-первых, судебно-медицинская экспертиза многочисленных отверстий в обломках передних частей самолета свидетельствует о том, что малазийский боинг был сбит ракетой класса «земля-воздух», выпущенной из ракетной пусковой установки, которая разорвалась на высокоэнергетические снаряды перед самолетом.

• Во-вторых, следы на обломках не соответствуют версии Кремля о том, что малазийский самолет был сбит ракетой класса «воздух-воздух», якобы выпущенной украинским истребителем.

• В-третьих, местные жители подтверждают, что ракета была запущена с поля вблизи Снежного, с территории, подконтрольной силам повстанцев, незадолго до того как обломки самолета и тела пассажиров начали падать с неба на окружающую местность.

• В-четвертых, российский генерал во время официального брифинга продемонстрировал видео, отредактированное в фотошопе, на котором ракетная установка (без одной ракеты), с помощью которой был сбит самолет, оказалась на территории, подконтрольной украинским властям. Correct!V подтвердила, что ракетная пусковая установка была на самом деле сфотографирована в подконтрольном повстанцам Луганске, в конце трассы Н 21 – между местом запуска и российской границей.

• В-пятых, запустить ракету из комплекса «БУК» мог только специально обученный экипаж, действия которого координировались из трех мест. Чтобы управлять таким комплексом, необходимо, по меньшей мере, шесть месяцев специальной подготовки, что исключает версию о том, что ракету могли запустить нерегулярные силы сепаратистов. На основании записей в Facebook Correct!V назвал сержанта Ивана Краснопрошина и 13 его солдат из 53-й курской бригады вероятными членами экипажа, запустившего ракету.

• В-шестых, интервью с командирами повстанцев и с солдатами в Курске показали, что они все отрицают или отказываются давать интервью.

Correct!V пришла к выводу о том, что малазийский самолет был сбит опытным российским экипажем, который думал, что это приближался вражеский украинский истребитель, чтобы нанести удар по танкам, которые они защищали. Сенсационные заголовки говорят о том, что самолет сбили обученные специалисты российской армии, которые работали на подконтрольной сепаратистам территории, что означает, что Кремль не может признаться в случайном обстреле. Пропагандистам Путина приходится предлагать альтернативные объяснения – какими бы нелепыми они не были – ракетой хотели сбить самолет Путина; украинские авиадиспетчеры специально направили малазийский самолет на путь ракеты; или, наиболее популярная версия – это сделал украинский истребитель, чтобы обвинить Россию.

Как я отмечал в первые дни после катастрофы, первое, что стоило изучить во время расследования крушения малазийского самолета, – перехваченные украинской разведкой телефонные разговоры между сепаратистами, российскими офицерами и российской разведкой. Это записи разговоров в реальном времени тех, кто привез, спрятал, а затем установил ракетный комплекс в нужном месте, сообщил о приближении малазийского самолета, хвастался тем, что сбил вражеский самолет, выразил удивление, когда узнал, что самолет был гражданским, а затем приказал немедленно закрыть место крушения. На обнародованных записях есть информация о времени, именах, местах и (часто) номера телефонов подозреваемых преступников.

Далее представлена хронология главных звонков, которые предшествовали крушению и были сделаны сразу же после него:

• 14 июля: Олег Бугров, начальник штаба Луганской Народной Республики, говорит «Ореону», офицеру российской военной разведки: «Теперь у нас есть «Буки»; мы можем сбивать самолеты».

• 17 июля: Сергей Хмурый, заместитель командира сил ДНР, говорит «Боцману», сотруднику российских спецслужб, и одному из повстанцев, «Буряту»: «Слава Богу, «Бук-М» прибыл сегодня утром» (зарегистрированы номера телефонов всех троих).

• 17 июля в 16:18: Игорь Безлер, известный как «Бес», второй командир сепаратистских сил (номер телефона указан), узнает от «Наемника», что «птичка летит к нам». Безлер спрашивает, один ли там самолет, большой он или маленький. «Наемник» отвечает, что слишком облачно. Безлер: «Понял. Доложи наверх».

• 17 июля: 16:20: малазийский самолет исчезает с экрана радара.

17 июля (через 15 минут после крушения): снимок экрана, на котором запечатлено сообщение на Facebook верховного главнокомандующего повстанцев Игоря Стрелкова о том, что украинский истребитель был сбит с «его неба». (Страница была удалена после того как повстанцы обнаружили, что сбитый самолет был пассажирским).

• 17 июля 16:40: Безлер сообщает майору В. Геранину (российский номер мобильного телефона): «Мы сбили самолет. Я собираюсь провести расследование».

• 17 июля: 17:32: «Майор» докладывает «Греку» о том, что самолет был сбит «казаками» на пропускном пункте Чернухино.

• 18 июля: командир повстанцев Олег Ходаковский (указан номер мобильного телефона) рассказывает подчиненным (указаны номера мобильных телефонов) на месте крушения, что «Москва хочет быть уверена, что черные ящики находятся под нашим контролем».

У сотрудников Интерпола, Скотланд-Ярда, BND (Федеральная разведывательная служба Германии) или ФБР текли бы слюнки от такого детального описания того, как было совершено громкое международное преступление, но ни один из этих подозреваемых не был допрошен о его роли в этой трагедии, хотя известны их имена, звания и должности. Бывший командир сил ДНР, Стрелков, недавно дал несколько интервью в России. Хотя появились слухи о том, что Безлер был убит российской службой безопасности, он объявился и сказал, что живет в Полтаве. Страница сержанта Ивана Краснопрошина в социальной сети Вконтакте была удалена, но его легко можно найти через российскую армию.

Невозможно согласится с утверждением Кремля о том, что эти записи разговоров являются подделкой. Украинская разведка обнародовала их очень быстро, что говорит о том, что у нее не было достаточно времени для того, чтобы написать сценарий, найти актеров, которые могли спародировать известные голоса (например, Стрелкова и Безлера) и предоставить номера их мобильных телефонов. Пусть представят доказательства того, что эта подделка.

Примечательно, что Путин не отрицал версию о том, что малазийский самолет был сбит ракетой, выпущенной с подконтрольной сепаратистам территории. Он поручил своей команде, которая занимается пропагандой, рассказывать байки и вызвать сомнение и смятение. Вместо этого, он заявил, что «эта трагедия не произошла бы, если бы на этой территории был мир, если бы не возобновили военные действия в юго-восточной Украине. И, конечно же, государство, над территорией которого это произошло, несет ответственность за эту ужасную трагедию».

Другими словами, Украина несет ответственность, потому что она противостояла его агрессии на юго-востоке. Если бы Украина капитулировала, этого бы не случилось. Но, если отчет Correct!V окажется верным, Кремль никогда не позволит раскрыть правду. Если малазийский самолет был сбит экипажем специалистов из российской армии, работающих на подконтрольной сепаратистам территории, весь фасад «неучастия России», выстроенный Путиным, рухнет.

Предполагаемые преступники и пособники, о которых говорится в докладе, никогда не будут допрошены. Кремль не позволит этому случиться. Западным дипломатам, вероятно, не хотелось бы четко говорить правду, но жертв этой трагедии невозможно игнорировать. Необходимо говорить правду, а виновная сторона должна признать свою ответственность и быть готовой к тому, что ей придется заплатить за эти неисчислимые потери.