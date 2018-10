Климкин отреагировал на трагическую стрельбу в Питтсбурге

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования пострадавшим от трагической стрельбы в американском Питтсбурге в штате Пенсильвания.

Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

«Мои мысли и соболезнования связаны с теми, кто пострадал от смертоносной стрельбы в Питтсбурге. Это больше, чем трагедия. Мир должен быть объединенным против такого робкого антисемитского насилия и ненависти», – написал Климкин.

My thoughts and sympathy are with those affected by deadly shooting in #Pittsburgh. Beyond душераздирающее. World must stand united against such cowardly anti-semitic violence and hatred.