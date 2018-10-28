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Климкин отреагировал на трагическую стрельбу в Питтсбурге

00:47, 28 октября 2018
Политика
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Павел Климкин / REUTERS

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования пострадавшим от трагической стрельбы в американском Питтсбурге в штате Пенсильвания.

Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

«Мои мысли и соболезнования связаны с теми, кто пострадал от смертоносной стрельбы в Питтсбурге. Это больше, чем трагедия. Мир должен быть объединенным против такого робкого антисемитского насилия и ненависти», – написал Климкин.

Как сообщал УНИАН, в Питтсбурге в штате Пенсильвания в США мужчина устроил стрельбу в синагоге. Злоумышленник после двухчасовой спецоперации полиции сдался правоохранителям.

По последним данным СМИ, погибли 11 человек.

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Теги: #стрельба#Питтсбург#Павел Климкин