Трамп после трагедии в Питтсбурге хочет ввести смертную казнь за стрельбу в храмах

По информации СМИ, мужчина, который устроил стрельбу в синагоге, был известен антисемитскими высказываниями.

Президент США Дональд Трамп высказался за смертную казнь для тех, кто устраивает стрельбу в религиозных храмах.

Как передает Радио Свобода, глава Белого Дома признал, что многие высказываются против смертной казни, но, по его словам, для тех, кто позволяет себе стрелять по верующим в местах отправления культа, смертные приговоры должны применяться без многолетнего ожидания.

Сегодня в Питтсбурге (штат Пенсильвания, северо-восток США), несколько часов продолжалась полицейская операция у синагоги "Древо жизни".

Читайте такжеТрамп о переговорах с Путиным: сейчас все карты в руках США

По официальным данным, убиты 10 человек. Нападавший с ранениями сдался полиции. Незадолго до стрельбы подозреваемый Роберт Бауэрс разместил в интернете объяснение своим намерениям, его пост перепечатал на своей странице в Твиттере один из пользователей, журналист Том Клири.

"Я не могу более смотреть, как мой народ убивают. Смотрите же – я уже иду", – приводит Клири слова Бауэрса.

Бауэрс был и ранее известен антисемитскими высказываниями, отмечают американские СМИ.

Представители полиции и властей Питтсбурга скупо делятся с журналистами подробностями произошедшего, подчеркивая, что расследование ведется тщательно и, по всей вероятности, будет вестись на федеральном уровне.

В районе, где произошла стрельба у синагоги "Древо жизни", живет значительная часть еврейской общины Питтсбурга.