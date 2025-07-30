На Очаков летит скоростная цель.

Ночью в среду, 30 июля, Украина в очередной раз находится под ударом российских ударных дронов типа "Shahed", их замечают в ряде регионов.

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Обновлено в 00:25: Дроны движутся на Павлоград с востока и запада, а на Очаков летит еще одна скоростная цель.

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Обновлено в 00:19: Военные видят БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс - северо-западный. Жителей Павлограда и района просят находиться в укрытиях.

Также Воздушные силы пишут о скоростной цели на Очаков. Есть ракетная угроза для Николаевской и Херсонской областей.

По состоянию на 00:15 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

После полуночи добавилась угроза применения ударных дронов для Вышгородского района Киевской области. Кроме того, в направлении Харькова с востока также фиксируют БПЛА.

Около 23:50 в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о российских беспилотных летательных аппаратах на границе Днепропетровской и Полтавской областей (северный курс), востоке Черниговщины (юго-западный), севернее н.п. Терны Сумской области (южный) и на северо-западе Харьковщины (юго-западный).

Ночная атака россиян на Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля оккупационная армия запустила по стране две баллистические ракеты Искандер-М из Ростовской области и оккупированного Крыма, а также 37 дронов различных типов.

Взрывы слышали в городе Каменское Днепропетровской области. Утром стало известно о значительных разрушениях в родильном и терапевтическом отделениях местной больницы.

В результате атаки погибли три человека, среди них - 23-летняя беременная девушка. Пострадали еще 22 человека, в том числе 10 медицинских работников.

Воздушные силы сообщили, что во время ночной атаки зафиксировали попадание пяти дронов и двух ракет в трех локациях. Еще на двух упали обломки.

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