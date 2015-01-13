В Берлине завершилась встреча в "нормандском формате"
В Берлине закончилась встреча глав МИД Украины, России, Германии и Франции в "нормандском формате", на которой обсуждались пути урегулирования конфликта на Донбассе.
Об этом в Twitter сообщил спикер украинского МИД Евгений Перебийнис, который опубликовал совместное заявление министров для прессы, передает ТСН.
В заявлении говорится о том, что министры четырех стран призывают Трехстороннюю контактную группу собраться в ближайшие дни, чтобы достичь прогресса в полной имплементации Минских договоренностей.
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Эти договоренности должны включать создание необходимых условий для эффективного прекращения огня, доставке гуманитарной помощи пострадавшим районам Донбасса и продолжение обмена пленными.
Только после этих договоренностей станет возможной успешная встреча в Астане руководителей стран, участвующих в переговорах в "нормандском формате".