В Берлине завершилась встреча в "нормандском формате"

Об этом в Twitter сообщил спикер украинского МИД Евгений Перебийнис, который опубликовал совместное заявление министров для прессы, передает ТСН.

В заявлении говорится о том, что министры четырех стран призывают Трехстороннюю контактную группу собраться в ближайшие дни, чтобы достичь прогресса в полной имплементации Минских договоренностей.

Читайте такжеВстречу в "нормандском формате" в Астане перенесли на несколько недель

Эти договоренности должны включать создание необходимых условий для эффективного прекращения огня, доставке гуманитарной помощи пострадавшим районам Донбасса и продолжение обмена пленными.

Только после этих договоренностей станет возможной успешная встреча в Астане руководителей стран, участвующих в переговорах в "нормандском формате".