"Несколько слов о "воскресшем": в прокуратуре рассказали о деле задержанного во Франции украинского коррупционера

У следствия нет информации о каких-либо совместных действиях "воскресшего" гражданина Украины с публичными лицами.

В материалах расследования, в котором фигурирует задержанный во Франции украинский коррупционер Дмитрий Малиновский, не фигурируют публичные лица.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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"Еще несколько слов о "воскресшем". Некоторые из СМИ сейчас пытаются предоставить политический контекст этому лицу и вообще уголовному производству. Официально сообщаем, что в материалах расследования не фигурируют публичные лица. У следствия нет данных о других пострадавших, в том числе среди публичных лиц, а также информации о каких-либо его совместных действиях с такими лицами. Распространение через СМИ таких сообщений имеет одну цель - осложнить процесс экстрадиции этого мошенника в Украину", - написала Максимец.

Как сообщал УНИАН, в январе французская жандармерия инициировала расследование подозрительных операций по покупке за 3 млн евро компанией из Люксембурга замка, чьим главным владельцем был гражданин Украины Дмитрий Малиновский, подозреваемый в широкомасштабной коррупции, международном мошенничестве и отмывании денег.

5 октября французская жандармерия при активной поддержке Европола арестовала украинца в Бургундии, недалеко от Дижона.

Конфискация его вещей и имущества только в течение одного дня составила сумму в размере более 4,6 млн евро, включительно с замком, раритетным автомобилем Rolls Royce Phantom и тремя произведениями искусства Сальвадора Дали.

16 октября Генеральная прокуратура Украины направила запрос в компетентные органы Французской Республики об экстрадиции Малиновского, который, как оказалось, использовал поддельное свидетельство о собственной смерти и в дальнейшем использовал поддельный паспорт гражданина другой страны.

По данным прокуратуры Киева, Малиновский в марте-апреле 2015 года под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО "Одесский припортовый завод" завладел денежными средствами частной компании в сумме свыше 12 млн евро, которые были перечислены в качестве предоплаты за товар. В дальнейшем эти денежные средства буди переведены злоумышленником на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Ему заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).