СМИ назвали имя задержанного во Франции украинского чиновника-коррупционера

В Украине чиновника разыскивали по делу о хищении 12 млн евро у российской фирмы при попытке приватизации Одесского припортового завода.

Задержанный французскими жандармы в Бургундии гражданин Украины, которого подозревают в масштабной коррупции, фигурировал в деле о хищении средств Одесского припортового завода.

Такую информацию "Украинской правде" сообщил источник в прокуратуре.

По информации источника, задержанным оказался Дмитрий Малиновский.

В прокуратуре утверждают, что он причастен к хищению средств Одесского припортового завода.

По данным Министерства внутренних дел в разделе лиц, скрывающихся от органов власти, есть Дмитрий Малиновский, который исчез в августе 2014 года.

Как сообщает агентство «Лига», задержанный — одессит Дмитрий Малиновский, который не состоял на госслужбе и не занимал государственных должностей. В Украине Малиновского разыскивали по делу о хищении 12 млн евро у российской фирмы при попытке приватизации Одесского припортового завода.

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Посредником в этой сделке был один из депутатов Верховной Рады Украины. «Деньги Малиновский получил от его помощницы», — сообщили в МВД, передает "Думская".

По данным следствия, после получения денег Малиновский выехал за границу вместе с семьей. Он оформил поддельное свидетельство о смерти и таким образом избавился от уголовного преследования. После этого он вел роскошную жизнь под чужим именем, купил замок, ранее принадлежавший первому президенту Франции Сади Карно.

Как сообщал УНИАН, французская жандармерия при активной поддержке Европола арестовала в Бургундии неподалеку от Дижона "высокопоставленного беглеца из Украины, жившего во Франции роскошным образом жизни". Арест состоялся 5 октября.