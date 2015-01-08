Яценюк и президент Германии обсудили преодоление российской агрессии на Донбассе

09:14, 08 января 2015
Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк и президент Германии Йоахим Гаук обсудили в Берлине совместные шаги по преодолению последствий российской агрессии на Донбассе.

Яценюк обсудил с президентом Германии совместные шаги решения конфликта на Донбассе / Фото УНИАН

Как сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, Арсений Яценюк отметил, что единственным путем к деэскалации ситуации является выполнение минских договоренностей, которые нарушаются Россией. Главными шагами должно стать восстановление контроля над границей, вывод российских войск и прекращения поставок оружия управляемым Россией террористам.

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Глава правительства также обсудил с президентом Германии принятый недавно в Украине пакет реформ, а также дальнейшие планы Кабмина по стабилизации финансовой и экономической ситуации, шаги по борьбе с коррупцией.

В Берлине премьер-министр уже провел встречу с вице-канцлером, министром экономики и энергетики Германии Зигмаром Габриэлем.

Сегодня Арсений Яценюк встретится с канцлером Ангелой Меркель и выступит в Немецком обществе внешней политики.

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