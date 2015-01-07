Германия предоставит Украине кредит в полмиллиарда евро
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в среду, 7 января, в рамках официального визита в Берлин встретился с Вице-канцлером, Министром экономики и энергетики Федеративной республики Германия Зігмаром Габриэлем.
Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
Как отмечается в сообщении, в рамках встречи было подписано совместное заявление между правительством Украины и Федеративным Правительством ФРГ о предоставлении кредитных гарантий в размере 500 млн. евро. От украинской стороны заявление подписал министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, со стороны Германии - Государственный секретарь Федерального министерства экономики Германии Матиас Махник.
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Яценюк сообщил, что среди приоритетов - восстановление инфраструктуры в восточных областях Украины: "Средства будут направляться на то, чтобы восстанавливать мосты, больницы, дороги, объекты социальной инфраструктуры".
По его словам, кредит предоставлен на срок до 20 лет по очень низкой процентной ставке: "То есть это реальный шаг помощи, который объявила Канцлер (Германии Ангела Меркель - ред.) несколько месяцев назад, когда была в Украине, и сейчас это уже перешло в практическую реализацию».
Премьер-министр Украины отметил, что сейчас на уровне двух министерств будут проведены все процедуры «о том, кто будет получать эти кредиты».
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Яценюк во главе правительственной делегации находится с двухдневным официальным визитом в Берлине по приглашению Федерального канцлера Ангелы Меркель.
В состав делегации вошли Министр финансов Украины Наталия Яресько, Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
В Берлине Премьер-министр Украины также встретится с Федеральным президентом ФРГ Йоахимом Гауком, Федеральным канцлером Ангелой Меркель, представителями немецких деловых и финансовых кругов.
8 января глава правительства выступит в Немецком обществе внешней политики.