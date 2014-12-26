Силы АТО отведут тяжелое вооружение после 48 часов полноценного "режима тишины" - Генштаб
Отвод тяжелого вооружения в зоне АТО начнется после того, как «режим тишины» установится на менее чем на 48 часов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа сегодня на брифинге в Киеве.
«Что касается выполнения Минских договоренностей. Задачей ВСУ на первом этапе является соблюдение режима прекращения огня, когда мы поймем и будем уверены, что огонь с противоположной стороны действительно не ведется в течение не менее 48 часов. Тогда мы сможем приступать к выполнению мероприятий второго этапа - отвод тяжелых вооружений на определенные рубежи», - сказал он.
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«Но мы подчеркиваем, что речь не идет об отводе воинских частей и подразделений с занимаемых позиций и блокпостов», - добавил Мазепа.